بطولات القهوة.. تحدي تحضير أفضل فنجان يبدأ غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً الدورة الأولى من بطولات القهوة العربية 2019، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، للاحتفاء بالقهوة العربية ومكانتها في تراث المنطقة. تتضمن البطولة ثلاث فئات، بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط 2019 الذي ينطلق غداً ويستمر ثلاثة أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتنافس المشاركون في بطولة صانع القهوة العربية لفئتي «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏‏‏‏‏‏ الغامق» للحصول على جوائز تبلغ 125 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و40 ألفاً للفائز بالمركز الثاني، والتحدي لتحضير أفضل فنجان قهوة عربية باستخدام حبوب القهوة مسبقة التحميص والطحن، بالإضافة إلى اختبار مهاراتهم في العرض والتقديم ومعرفتهم بتاريخ وتقاليد تراث القهوة العربية.

وتقدّم بطولة تحميص القهوة العربية للفئتين «الشقراء» و«التحميص المتوسط /‏‏‏‏ ‏‏الغامق» جوائز بـ25 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في كل منهما، إذ يجري تقييم المتنافسين من قبل لجنة حكام التذوق المتخصصة بتقييم القهوة وتوازن المذاق: الرائحة والحموضة والمرارة والنكهة المتبقية في الفم.

كما تكرّم جائزة أفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية الفائز بتحضير أفضل مشروب قهوة ساخن أو بارد باستخدام مفهوم مبتكر لتحضيرها وتقديمها، مع منحه جائزة بـ20 ألف درهم.

ووقع الاختيار على نخبة من الحكام الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في تخصصات صناعة القهوة، إذ تضم لجنة التحكيم كلاً من: عبدالله المهيري وعبدالله اليماحي وعبدالله بن كليب وفاطمة المغني ومحمد الشرهان وسارة العلي وتيم ستيرك وأسامة العوام وخالد السعدي.

125

ألف درهم للفائز بالمركز الأول في بطولة صانع القهوة العربية.