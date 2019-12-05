طريقة بسيطة لكشف سرطان العين مبكراً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

الإصابة بسرطان العين تعد من الأمور النادرة، لكنه يصيب سنويا العديد من الأشخاص في أرجاء العالم، اً ويظل غير معروف لمدة طويلة، ويتم اكتشافه فقط بالصدفة عند زيارة طبيب العيون أو عند ملاحظة شيء ما غير طبيعي في عين الشخص المريض أثناء التقاط الصور على سبيل المثال.

وبحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني أن التأخر في اكتشاف سرطان العين، فإن ذلك لا يؤدي فقط إلى تدمير العين بل أيضاً إلى الموت.

وأوضحت مجلة "فوكس" أنه يمكن التعرف على سرطان العين عند التقاط الصور باستخدام خاصية "الفلاش" على سبيل المثال، حيث تظهر حدقة العين باللون الأحمر فيما تظهر حدقة العين الأخرى باللون الأبيض أو البرتقالي أو لون مختلف. وأفادت المجلة الألمانية أن ظهور هذه الحالة إشارة على وجود ورم في الخلايا الشبكية (ورم في شبكية العين).

وأكدت مجلة "liebenswert-magazin" أن سرطان العين يبقى غير معروف لمدة قد تكون طويلة، وذلك لأن المريض لا يعي أعراضه، وأضافت المجلة الألمانية أن الفحص الرويتيني للعين عند طبيب العيون، يساعد في الكشف عن هذا المرض الخطير.

ولفت المجلة أن هناك عدة أعراض تدل على الإصابة بسرطان العين، إذ يجب زيارة الطبيب بشكل مستعجل للغاية في حال ظهور بعض من هذه الأعراض ومنها: ألم في العين، حدوث اظطرابات في الرؤية، رؤية ومضات من الضوء، عدم الرؤية بشكل واضح للغاية، وكذلك ازدواج الرؤية.