حكاية أغلى سمكة كنعد في العالم.. اشتراها طفل إماراتي لأجل الخير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجل المزاد الخيري الذي نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية مع فريق الطيار مساء أول من أمس بيع أغلى سمكة كنعد في العالم بسعر وصل إلى 125 ألف درهم.

ونظم المزاد عقب فعاليات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل على حصاد الصيد للمتسابقين والمشاركين في هذه الجولة.

وذهب ريع المزاد الخيري الأول إلى النزلاء المتعسرين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، في بادرة خيرية.

وكانت فعاليات المزاد قد بدأت عقب السباق مباشرة وعلى عدد وصل إلى أكثر من 20 سمكة تم اصطيادها وبأوزان عالية، إذ بيعت أرخص سمكة بـ9000 درهم والأغلى بـ125 ألف درهم، وبلغ وزنها 36,41 كيلوغراماً.

وأكد هزاع محمد مساعد الطفل الذي اشترى السمكة، أن الهدف من مشاركته في المزاد والمزايدة على السمكة هو المساهمة في فك العسر عن النزلاء المتعسرين، وتقديم الخير من خلال بوابة المزاد خاصة مع تشجيع والده له.

من ناحيته أكد مدير تطوير القطاع الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، الأهمية الكبيرة للمزاد، واصفاً الفكرة بأنها رائعة من خلال توجيه الريع لأعمال الخير، مشيراً إلى أنها مبادرة تطبق للمرة الأولى وليست غريبة على النادي في أن يكون هناك توجه لخدمة الأعمال الخيرية والمجتمعية.

يذكر أن الجولة الأولى من البطولة قد سجلت رقماً قياسياً جديداً في سباقات صيد الكنعد بوصول رقم المشاركين إلى أكثر من 500 مشارك. كما أن القائمين على البطولة في طريقهم إلى دخول موسوعة غينيس من أجل تسجيل الرقم القياسي لثمن السمكة المباعة في المزاد للاعمال الخيرية.