مطاعم يابانية تودّع الشوك والملاعق البلاستيكية لأجل البيئة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ستبدأ الشركات المشغلة للمطاعم في استخدام أدوات مائدة وحاويات مصنوعة من مواد مستخلصة من النباتات، بدلاً من السكاكين والشوك والملاعق البلاستيكية، فيما تحاول تقليص النفايات البلاستيكية، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، أمس. وأعلنت شركة «سكايلارك هولدينجز»، وهي أكبر شركة مشغلة للمطاعم العائلية في اليابان، أنها ستبدأ في تبني تلك السياسة بالنسبة لنحو 2800 منفذ. وستبدأ الشركة في استخدام أكياس وأدوات مائدة مصنوعة من النباتات في ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، على التوالي. وستستخدم الحاويات المستخلصة من النباتات العام المقبل. وتأمل الشركة في أن يقلص البرنامج نفاياتها البلاستيكية السنوية بواقع نحو 150 طناً.

ويقول مسؤول بالشركة إنها تريد القيام بما هو في وسعها للمساعدة في التعامل مع القضايا البيئية.

وكانت دراسة قد ذكرت في يونيو الماضي أن البشر في مختلف أنحاء العالم يستهلكون في المتوسط خمسة غرامات من البلاستيك أسبوعياً.

وذكر المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة ماركو لامبيرتيني، أنه يتعين أن تكون نتائج الدراسة «إنذاراً» للحكومات في مختلف أنحاء العالم للحد من استخدام البلاستيك.