المنهالي بمرافقة ولديه وطلبة «القرم».. يغنون للوطن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في حب الوطن، يعود الفنان الإماراتي، طارق المنهالي، ليقدم عملاً مميزاً لحناً وأداء، بمرافقة ولديه (تركي) و(زيد)، بالإضافة إلى طلبة مدرسة القرم الحكومية في أبوظبي.

والعمل الذي أتى بعنوان «المعاني والقيم»، من كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة، وألحان وغناء الفنان طارق المنهالي وتركي وزيد المنهالي، وهو من توزيع المايسترو محمد القحوم. وجاء العمل الجديد في صورة تجسّد حب الوطن في قالب غنائي يجمع رب الأسرة وهو يخاطب أبناءه بأجمل الألحان، ليتجاوب معه الأطفال حباً وفخراً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن طارق المنهالي يعد أول فنان إماراتي أكاديمي يتخرج في أكاديمية بيت العود العربي بأبوظبي، وقدم العديد من الأعمال الأصيلة، وذات البصمة الإماراتية، وغنى لعدد من أبرز الشعراء في الوطن العربي.

«المعاني والقيم»

من كلمات الدكتور

مانع سعيد العتيبة،

وألحان وغناء طارق

المنهالي.