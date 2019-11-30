أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

تعدّ جزيرة جانونج ابي واحدة من الجزر المرجانية البركانية البعيدة في بحر باندا، على بعد 120 ميلاً من أقرب يابسة، ويستغرق الوصول إلى هناك أياماً عدة من الإبحار في جزء بعيد من بحر باندا الإندونيسي، حيث يوجد بركان نشط يعدّ موطناً لمئات من ثعابين البحر شديدة السمية، التي لا تظهر أي خوف من البشر والغواصين، وتسبح بمنتهى الثقة..

صورة للثعبان البحري السام من المنطقة نفسها، وقد قدر العلماء سمّ هذا الثعبان البحري بـ100 ضعف قوة وسمية أفعى الكوبرا، ولا أخفيكم مشاعري المختلطة بالخوف والمغامرة عند تصويري لهذا الثعبان.