تعرَّف إلى أهم 10 شهادات جامعية مطلوبة للـ 10 سنوات المقبلة !

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتزايد الطلب على بعض التخصصات في الولايات المتحدة الأميركية، وبناء عليه يتم توجيه الطلبة لدراستها، وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأسواق العمل تتأثرببعضها البعض، فإنها تنطبق أيضاً على الطلبة في أنحاء العالم، بما فيه العالم العربي:

والتخصصات العشرة المهمة هي حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي:



الدعاية والإعلان

توسع مجال الدعاية بشكل كبير، ما قد يجذب المزيد من الطلبة للتخصص في هذا المجال طوال فترة العشرينيات من القرن الحالي، ومن المتوقع أن تتوسع السوق العالمية للدعاية بشكل كبير خلال العقد المقبل لتصل إلى 1036.9 مليون دولار بحلول عام 2028.

ومع نمو هذا المجال، ستكون هناك حاجة للمزيد من الشركات الإعلانية الرائدة والموهوبة لمواكبة الطلب المتزايد. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 8%، وهي نسبة أسرع من متوسط معدل النمو.

الهندسة المدنية

نمت صناعة الهندسة المدنية في الولايات المتحدة بنسبة 13% في العام الماضي، مما يشير إلى إمكانية تواصل نمو هذا المجال خلال السنوات القادمة. وإثر النمو الإيجابي عام 2018، من المتوقع أن تستمر صناعة الهندسة في النمو بمعدل متوسط.

وسيشعر المتخصصون في مجالات الهندسة بالسعادة عند معرفة أن متوسط الأجر في مجال الهندسة المدنية بلغ 86 ألفا و640 دولارا في الولايات المتحدة سنويًّا عام 2018.

المحاسبة والتدقيق

يتطلب مجال المحاسبة مستوى عاليا من التعليم، كما أن هذه الصناعة تشهد توسعا؛ فقد شهد العام الماضي نموا بنسبة 13%، ومن المتوقع أن يستمر النمو. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة توظيف المحاسبين والمدققين بنسبة 6% في الفترة الممتدة من الآن وحتى 2028.

الكمبيوتر والمعلومات

تعد علوم الكمبيوتر والمعلومات إحدى أسرع الصناعات نموا في الولايات المتحدة، التي قد تجذب المزيد من طلبة الجامعات إلى هذه التخصصات. وحسب مكتب إحصاءات العمل، فمن المتوقع أن يضيف مجال تصميم أنظمة الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة أكثر من 520 ألف وظيفة بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 2.2% في الولايات المتحدة.



أعمال التشييد والبناء

مجال التشييد والبناء في نمو، وبينما لا تتطلب بعض وظائف البناء الحصول على شهادة جامعية، فإن إدارة مشروعات التشييد تستوجب ذلك. العديد من الوظائف المتعلقة بمجال التشييد -بما في ذلك إدارة مشروعات التشييد- تزداد نموا مع مرور الوقت.

هندسة عمارة البيئة والتصميم

تعد هندسة عمارة البيئة والتصميم، إلى جانب الخدمات العامة للمباني والمساكن، صناعة متنامية. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بصفة عامة بنسبة 4% بحلول عام 2028، وذلك وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي. وفي العام الماضي، سجلت الصناعة زيادة في المبيعات بنسبة 14% في الولايات المتحدة.

الترجمة الفورية

مجال الترجمة الفورية في نمو مستمر، ومن المتوقع أن يتم تعزيزه بإضافة 14 ألفا وستمئة وظيفة بحلول عام 2028 في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينمو مجال الترجمة الفورية والترجمة بنسبة 19%، بنسق أسرع بكثير من المعدل حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وتتطلب معظم الوظائف في مجال الترجمة الفورية الحصول على شهادة البكالوريوس، ومتوسط الرواتب يبلغ 49 ألفا و930 دولارًا سنويًّا في الولايات المتحدة.

الخدمات القانونية

تعتد الخدمات القانونية مجالا مربحا، ومن المتوقع أن تزداد الرغبة في العمل في هذا المجال خلال السنوات القادمة. وأشارت الكاتبة إلى أن موقع إنفستوبيديا أفاد بأن الوظائف المتعلقة بالخدمات القانونية تتزايد بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تتم إضافة أكثر من خمسين ألف وظيفة في هذا المجال بحلول عام 2028 في الولايات المتحدة. ومع ذلك، معظم الوظائف في مجال القانون تتطلب الحصول على شهادة دكتوراه أو درجة مهنية على الأقل.

التمريض والمجالات الطبية

يشهد مجال التمريض والمجالات الطبية الأخرى نموًا كبيرًا من المتوقع أن يستمر خلال العقد القادم، وقد ينمو مجال التمريض في الولايات المتحدة بنسبة 12% بحلول عام 2028، أي ضعف متوسط معدل النمو بالنسبة للمهن الأخرى.

كما تفيد التقارير بأنه سيتم تعزيز هذا المجال بإضافة 371 ألفا وخمسمئة وظيفة.

الخدمة الاجتماعية

من المتوقع أن ينمو مجال الخدمة الاجتماعية خلال العقد المقبل. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل، يعد الحصول على شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية الشرط الأساسي للحصول على وظيفة في مجال العمل الاجتماعي الإداري. ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بشكل عام بنسبة 11% بحلول عام 2028 مع توفير 81 ألفا ومئتي وظيفة في الولايات المتحدة.