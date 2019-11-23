النغيمش يوقّع «عقلية الإسفنجة» في «الكويت للكتاب»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

عن دار «ذات السلاسل» في الكويت، صدر كتاب جديد بعنوان «عقلية الإسفنجة»، للكاتب والمستشار في الإدارة، الدكتور محمد النغيمش.

وقال المؤلف إن كتابه الجديد، الذي سيوقّعه اليوم في معرض الكويت للكتاب، بالإضافة إلى إصدار آخر بعنوان «لماذا نكره الاجتماعات؟»، يعد «تبسيطاً لمفاهيم عميقة وحلول عقلانية لتحديات يومية يواجهها القياديون والمديرون والموظفون وسائر الناس». وأوضح أن الكتاب محاولة لتقديم موضوعات متنوعة «أبعد ما تكون عن المثاليات، وأقرب إلى الأفكار العملية القابلة للتطبيق في حياة الأفراد والمؤسسات».

ووصف الكتاب، الذي جاء في 489 صفحة، قائلاً: إنه «محاولة جديدة في إصداراتي، آمل أن تنطبق عليها مقولة (ما قلَّ ودلَّ في الإدارة)، إذ يضم موضوعات متنوعة تهم الموظفين والمسؤولين وسائر الناس والطلبة، لذا روعي في أسلوبه بساطة السرد، وعمق المغزى».

كما أصدر النغيمش إصداراً آخر، بعنوان «لماذا نكره الاجتماعات؟»، عبر مكتبة «ضحى»، يتناول مشكلات التعامل مع اللقاءات بشتى أنواعها.

وأكد أن الإصدارين «كتبا بطريقة تجعلهما صالحين للقراءة في كل زمان ومكان، لأنهما يتناولان مفاهيم إدارية واجتماعية عميقة، في قالب مبسط وممتع لجميع فئات القراء».