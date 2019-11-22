بالفيديو..مشاهد غير منشورة لإقتحام الحرم المكي.. في الذكرى الـ40 للحادثة حادثة جهيمان"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في ذكرى مرور 40 عاما على حادثة اقتحام الحرم المكي، نشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية مشاهد وصفتها بالـ "حصرية" للاعتداء الذي هز العالم الإسلامي.

نشرت القناة تقريراً مصوراً وثق العملية المسلحة لاقتحام الحرم المكي والمعروفة إعلامياً بـ "حادثة جهيمان" العتيبي.

حادثة الحرم المكي التي انطلقت فجر يوم 20 نوفمبر 1979، واستولى أكثر من 200 مسلح على الحرم، وسيطروا عليه بدعوى "ظهور المهدي المنتظر".

وقاد #جهيمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله تلك العملية التي هزت العالم الإسلامي، وحدث ذلك في عهد العاهل السعودي الملك الراحل خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وسارع المسلحون إلى إغلاق الأبواب خلفهم، وسدوا منافذ الحرم المكي، وقتلوا الحراس، وتحصنوا في أرجاء المسجد، واعتلى بعضهم مآذن الحرم، وأطلقوا النار على القوات التي جاءت لإخراجهم منه، وأصبح المصلون والعاكفون رهائن بداخله

وأظهرت اللقطات التي بثتها الإخبارية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السعودي ومسلحين تحصنوا في إحدى مآذن المسجد الحرام في مكة المكرمة.