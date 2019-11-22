«برانش» الجمعة يعود إلى«روزوود» أبوظبي

المصدر: الامارات اليوم

يعود برانش «روزوود جاردن»، المثالي لتجمعات العائلات والأصدقاء، في حلة جديدة، بالتزامن مع إعادة فتح التراس المطل على مياه الخليج العربي الدافئة، ليضم باقة رائعة من الأطباق التي ترضي شغف الذواقة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

ومع تحسن الأجواء، أضاف المطعم محطة شواء متكاملة إلى برانش الجمعة، حيث يقدم أمهر الطهاة المحترفين في المطعم مختلف أنواع وقطع لحوم الشواء الفاخرة.

وسيأخذ البرانش ضيوف المطعم في مغامرة لتذوق الأطباق العالمية، فيمكنهم في الركن المكسيكي الاستمتاع بأطباق تاكو وكارنيتاس، كما يمكن للزوار تجربة الزاوية الآسيوية الحافلة بسحر الشرق ونكهاته الغنية، وفيها تقدم الأطباق المفضلة من جنوب شرق آسيا، مثل سلطة البابايا، ولفائف السبرنج رول الفيتنامية، والمعكرونة الصينية «النودلز»، وحساء «توم يم»، بالإضافة إلى محطات الطهي الحية حسب طلب الضيوف باستخدام مجموعة مختارة من المكونات الآسيوية الطازجة.

وأضاف طهاة مطعم داي باي دونغ الصيني بفندق روزوود أبوظبي، لمستهم المميزة لبرانش الجمعة، مع مجموعة من أطباق «الديم سم»، وأصنافهم الشهيرة الأخرى مثل لفائف البط المشوية.