بالفيديو ..يوتيوبر شهيرة تنوح وتكبي والسبب أثار عضب العراقيين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثارت يوتيوبرعراقية شهيرة نور الجمهور العربي بعد فيديو اعتبره المتابعين صادم وغريب مهما كانت دوافعه حيث ظهرت نور والملقبة بـ نور ستارزوهي تبكي وتنوح بطريقة على موت كلبتها ستيلا، وبدت نور شديدة الحزن والأسى وهي تعبر صدمتها مع عائلتها بسبب خبر حزين، ثمّ بدأت بالحديث بطريقة غير مفهومة عن فقدانها شخصًا عزيزًا جدًا، لتنهار من البكاء قبل استكمال حديثها، ليكتشف المتابع أن كل هذا الحزن هو بسببب فقدان كلبتها، وهو ما فتح النار عليها.



ولفت المتابعون أن الفيديو مستفز في ظل الظروف التي يعيشها بلدها العراق والثورة التي تتسبب يوميًا بسقوط عدد من الشهداء.

حاولت نور الدفاع عن نفسها عبر فيديو لاحق، قالت فيه إنّ الانتقادات جعلتها تشعر بأنّها بلا قلب،

وأضافت أنها دائمًا تُساعد الأشخاص المحتاجين والأيتام والفقراء، وهو الرّدّ الذي اعتبره البعض أكثر استفزازًا من الفيديو الأوّل، لأنّها وللدّفاع عن نفسها بدأت باستعراض ما تقوم به من أعمال الخير.

