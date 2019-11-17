منصة «أوان» تفوز بجائزة «برودكاست برو الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت منصة وتطبيق «أوان» الرقمية بجائزة برودكاست برو الشرق الأوسط 2019، في فئة أفضل مبادرة فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسلّمت مديرة إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام هبة السمت، درع التكريم في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بفندق الحبتور جراند بدبي أخيراً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في المؤسسة أحمد سعيد المنصوري، إن «نيل الجائزة يعد تتويجاً لجهود فريق إدارة الإعلام الرقمي خلال الفترة الماضية، وانطلاقة متجددة في مجال تقديم خدمات إعلامية متميزة تسهم في تقديم الصورة الحقيقية حول مستوى الإعلام الإماراتي، وما وصلت إليه المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات من ناحية الشكل والمضمون، وترجمة حقيقية لمنهجية الإبداع المتبعة التي ستظل علامة فارقة تميزنا». وأشار إلى فرق العمل المبدعة في «أوان» أثبتت أنها تضم أكثر الكوادر تميزاً وإبداعاً في هذا المجال، ما يثبت النهج العلمي والعملي الإبداعي الراقي الذي تنتهجه مؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون دبي في تقديم خدماته الإعلامية عبر قنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية. من جهتها، أكدت هبة السمت، نجاح تجربة منصة «أوان»، وقدرتها في فترة وجيزة على إحداث تطوير لافت في خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، إذ دأبت إدارة الإعلام الرقمي من خلال تكيفها مع متطلبات قاعدة بيانات المتابعين والمشاهدين وتحليلها، على تسخير خبراتها وإمكاناتها، لتتمكن من قطع شوط بعيد وتحقيق إنجاز متميز، للارتقاء بهذه المنصة لتصبح منصة رائدة من حيث إضافة المزيد من التطوير على المحتوى الترفيهي، والذي صاحبه تطوير تكنولوجيا التشغيل والبث عبر الإنترنت. وأشارت إلى أن منصة وتطبيق «أوان» الرقمية تعتبر أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، إذ توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية من خلال باقة خدماتها الرقمية المتنوعة وبجودة عالية، كما تعتبر أكبر منصة OTT في الشرق الأوسط، إذ تحوي ما يزيد على 100 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن.