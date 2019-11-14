المسبار الياباني يغادر «ريوغو» متجهاً إلى الأرض

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية أن مسبارها متجه في طريقه إلى الأرض بعد مغادرة الكويكب «ريوغو»، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، أمس.

وكان المسبار «هايابوسا 2» قد أُطلق عام 2014، ووصل إلى الكويكب، الذي يبعد نحو 300 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، في يونيو من العام الماضي. ونجح المسبار في إنجاز مهمة غير مسبوقة بالهبوط مرتين. وكان الهدف من الهبوط مرتين هو جمع عينات صخور بما في ذلك عينات من تحت السطح.

وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء «جاكسا» إنها تأكدت من مغادرة المسبار «هايابوسا 2» للكويكب، بعد اشتعال المحركات. ونشرت صورة التقطها المسبار للكويكب على ارتفاع 20 كيلومتراً منه. ومن المقرر أن يصل المسبار للأرض في أواخر 2020.