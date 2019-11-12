بالصور.. ياسمين صبري تحرج إسعاد يونس: هذه مواصفات رجل أحلامي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة إسعاد يونس الى هجوم واسع النطاق على مواقع التواصل وخاصة بعد إعلانها استضافة الفنانة الشابة ياسمين صبري في برنامجها " صاحبة السعادة". وكانت اسعاد يونس قد أعلنت أخيرا عن استضافتها ياسمين من خلال صورة إعتبرها البعض مستفزة، حيث قامت بنشر صورة لظهر ياسمين قائلة «اللي هيعرف مين دي هيحضر الحلقة معانا»، لكن تفاعل الجمهور جاء على عكس المتوقع حيث أكد عدد كبير من المتابعين أن ياسمين صبري ليس لها أي تاريخ فني حتى يتم استضافتها في برنامج كبير مثل "صاحبة السعادة".

لكن بعد بث الحلقة تغيرت أراء المتابعين فقد بدت ياسيمن بحلة جميلة وكان حديثها مشوقا حيث تححدثت عن علاقتها برياضة المفضلة "الكيك بوكس" التي تسببت لها بقطع الرباط الصليبي وتهتك الرباط الجانبي والرباط الأمامي للركبة، وكشفت أنها خضعت لجراحة خطيرة، وكانت تمشي على عكاز، وخاضت رحلة من العلاج الطبيعي في لندن وطلب منها الطبيب ممارسة رياضة السباحة لأنها تحمل الجسم ولا تحمل عليه.

ياسمين ردت على الشائعات المتكررة حول زواجها سرا من رجل أعمال خليجي ومن قبلها شائعات ارتباطها بمدون خليجي وكشفت عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، ووضعت شرطا أساسيا وهو أن يكون جذاب وأضافت: هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسة جامد اوي، ومخلص قبل كدة".

واستمرت صبري في وضع لائحة المواصفات بقولها: لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا بيشتغل على نفسه.

وتمنت ان يكون أسمر او قمحاوي البشرة، وعيونه تبقى سوداء وممكن يكون في عيون ملونة وحلوة، و شعرة ناعم، وقالت: لو بقا اصلع هنغيره، وذقنة خفيفة.

واوضحت ياسمين صبري انها ترغب ان تتزوج شخص عاديا وليس نجم مجتمع، قائلة: يجب ان يكون متعلما، ويحاول التعلم، وليس شرطا ان يكون غنيا.