أزمة في سويسرا بسبب "مخزون القهوة"

المصدر: زيوريخ - د ب أ

افادت تقارير إخبارية بأن سويسرا تدرس ما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بمخزون من القهوة في البلاد يكفي لثلاثة اشهر، لاستخدامه في حالات الطوارئ، بعد حدوث احتجاجات شعبية بشأن هذه القضية.



وذكرت صحيفة "تاجز أنتسيجر" السويسرية أن الحكومة كانت تدرس التخلي عن التزامها بالاحتفاظ بمخزون من القهوة الخام يبلغ 15 ألف طن، حيث ذكرت في أبريل الماضي أن القهوة ليست ضرورة نظرا لانخفاض كمية السعرات الحرارية الموجودة بها.



وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه الفكرة قوبلت باحتجاجات من العاملين في صناعة القهوة والمستهلكين على حد سواء.



ورسمت جماعة ضغط تضم تجار قهوة وأصحاب مصانع ومقاهي سيناريوهات قاتمة للتأكيد على أهمية الاحتفاظ بالمخزون، مثل احتمال نشوب حرب في الشرق الأوسط أو تعرض محاصيل القهوة لأوبئة زراعية وغير ذلك.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته سلسلة أسواق "ميجروس" التجارية على موقع تويتر، أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع ذكروا أنهم لا يستطيعون تصور الحياة بدون قهوة.



ونقلت بلومبرغ عن إيريني هارنيشبرج المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية قولها إنه "لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن في هذا الصدد"، مضيفة أن عملية التقييم مازالت مستمرة، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال النصف الأول من العام المقبل.