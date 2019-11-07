وفاة محمد الحلو أشهر مدرب اسود عربي.. لا أحد في الجنازة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

توفي مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض، وكانت حالة الحلو الصحية قد تدهورت بشكل متسارع ودخل منذ ثلاثة أيام العناية المركزة في المشفى، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي. لكن اللافت أن جنازة الحلو خرجت بعدد محدود من المشيعين لم يتجاوزوا عدد اليد الواحدة رغم شهرته الواسعة في مصر.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي. والمدرب الراحل هو والد المدربين لوبا وأوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.

نعى الفنان المصري محمد الحلو، وفاة ابن عمه لاعب السيرك ومدرب الأسود، ونشر المطرب محمد الحلو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صورة لابن عمه، وعلق عليها قائلاً: "توفي إلى رحمة الله كبير عائلة الحلو ابن عمي محمد محمد الحلو، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويدخله فسيح جناته البقاء لله وحده".