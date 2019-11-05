أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد.. وسبل الوقاية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد أخصائي أمراض الجهاز الهضمي البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين، بأن ارتفاع إنزيمات الكبد له أسباب عدة، أبرزها دهون الكبد الناجمة عن الإفراط في تناول الدهون.



وأضاف أن الأسباب الأخرى تشمل أيضاً التهاب الكبد الوبائي وأمراض المرارة كالحصوات المرارية والتهاب البنكرياس وداء السكري وغيرها من أمراض الأيض.

وتتمثل أعراض ارتفاع إنزيمات الكبد في التعب المستمر ومشكلات الهضم واصفرار الجلد والعين والحكة وانتفاخ البطن.



ويتم التحقق من ارتفاع إنزيمات الكبد بواسطة فحص دم، ويبدأ العلاج وفقاً للسبب.



وبشكل عام يمكن الوقاية من ارتفاع إنزيمات الكبد، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية قليلة الدهون والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن المشروبات المدمرة للكبد.

