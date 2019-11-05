نموذج متصوّر لشاحنة تسلا «سايبربنك»

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

نشر الموقع الإخباري إلكترك سلسلة من الصور قد تشير إلى تصميم شاحنة «البيك-أب» مودل زيرو، وتخطط تسلا للكشف عن هذه المركبة المرتقبة هذا الشهر. وتعرض الصور تصميماً أولياً لمركبة تسلا المبتكرة موديل زيرو، وعلى الرغم من أنها ليست صوراً لشاحنة «بيك-أب،» فهي من تصميم سام جافاري، وهو وفقاً لموقع إلكترك الشخص الذي صمم شاحنة تسلا المبتكرة. وقدم المدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، تلميحات عدة عن شكل المركبة، فقال إنها «سايبربنك مستقبلية التصميم» وشكلها أقرب إلى «ناقلات الجنود المدرعة»، ويمثل السايبربنك فرعاً من فروع الخيال العلمي يمزج بين عالم التقنية المتطورة والعالم السفلي. وصرح كذلك أن الصور الحاسوبية المنتشرة على الإنترنت لا تظهر الشكل الحقيقي للشاحنة. ولا يبدو تصميم موديل زيرو الذي اقترحه جافاري في عام 2017 شبيهاً بمركبة «سايبربنك» تماماً، ولا يشبه حتى ناقلات الجنود المدرعة. غير أنه يحمل شكلاً مستقبلياً فعلاً، خصوصاً بلونيه الفضي والأسود، بالإضافة إلى وجود منحنى سلس يبدأ من نهاية مقدمة المركبة حتى سقفها، وقد يساعد ذلك التصميم الدينامي الهوائي الشاحنة في تحقيق مداها المذكور الذي يراوح بين 643 إلى 804 كيلومترات بشحن بطاريتها الكاملة. إذن بقي القليل جداً على الطرح المرتقب، وليس لدينا من الأدلة سوى صور لمركبة لا تبدو كشاحنة أصلاً.