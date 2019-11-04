سارة الطباخ تفكر في بيع محمد الشرنوبي.. ما هو السعر؟

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

قالت مصادر مقربة من سارة الطباخ خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، ومالكة شركة «إيرث برودكشن»، التي تحتكر أعمال الشرنوبي، إنها تفكر في عرضه للبيع بأعلى سعر لأي شركة إنتاجية أخرى بسبب إخلال الشرنوبي ببنود تعاقدهما خلال الفترة الأخيرة بحسب صحيفة «الوطن».



وكانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة الطباخ، وذكرت النقابة في بيان لها، أن الطباخ اشتكت أنه لم يلتزم بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع ودياً أو قضائياً».



وأكد الشرنوبي، أنه لم يتلقَ أي إخطار رسمي من نقابة الموسيقيين بشأن وقفه عن الغناء، حتى يتم حل النزاع القائم بينه وبين المنتجة وخطيبته السابقة سارة الطباخ.



وأضاف الشرنوبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن العقد الذي يربطه بـ«الطباخ» يمنعه من الغناء فقط، وليس التمثيل أيضاً.



وأوضح الشرنوبي، أنه حدثت أكثر من محاولة صلح بينه وبين سارة الطباخ، لكنها باءت بالفشل، قائلاً: «أنا غلطان ومعترف بغلطي أني مضيت على هذا العقد، ولكن محدش يقدر يوقفني غير نقابة الموسيقيين».