مطعم «تشيبرياني» الإيطالي.. موسم الكمأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت إدارة مطعم تشيبرياني الإيطالي، في مرسى ياس مارينا أبوظبي عن افتتاح التراس الخارجي للمطعم، وذلك بالتزامن مع عودة موسم الكمأة البيضاء واعتدال الطقس، ليمنح ضيوفه أجواءً منعشة ومذاقاً مميزاً من خلال تقديم الأصناف الإيطالية المتنوعة.

ويعتبر مطعم تشيبرياني في مرسى ياس مارينا أبوظبي وجهة لقضاء وقت محبب بصحبة العائلة والأصدقاء، حيث ينقلهم في رحلة إلى إيطاليا مع أجواء كرم الضيافة الإيطالي، وتقديم تشكيلة من الأصناف الإيطالية التقليدية التي تذكرنا مع كل طبق أن جودة الطعام الإيطالي تكمن في البساطة مع التحضير بشغف وحب، وباستخدام مكونات طازجة ومنتجات حصرية يتم نقلها من إيطاليا مباشرة.

ويقدم مطعم تشيبرياني ياس مارينا أبوظبي أصناف الأطعمة الإيطالية المفعمة بالكمأة البيضاء، والتي يتم إحضارها من بلدة توسكانا الإيطالية ومن بلدة ألبا في إقليم بييمونتي شمال إيطاليا، وتتميز كمأة ألبا بروائحها العطرة ونكهاتها المميزة، وكجانب من التزامه المستمر بتقديم التجارب الأصيلة في العاصمة أبوظبي.