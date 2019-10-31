«أتلانتس النخلة» ينضم لـ «تحدي اللياقة» بيوغا تحت الماء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالتزامن مع تحدي دبي للياقة ينظم منتجع أتلانتس النخلة دبي، حتى 16 نوفمبر المقبل، أنشطة رياضية متنوعة بالمجان. وتشمل الأنشطة، حصص اليوغا تحت الماء، وحصص اللياقة الجماعية، إلى جانب رياضة التجديف وقوفاً على اللوح، ورياضة التنس، وتجربة ركوب الأمواج «ويف رايدر»، والمشي لمسافة خمسة كيلومترات.

وفي سياق أنشطة شهر تحدي دبي للياقة، ينظم المنتجع نشاطاً رياضياً يسمح للشباب والأكبر سنا، وعلى رأسهم أصحاب الهمم، بالمشاركة فيه، وهي رياضة المشي لمسافة خمسة كيلومترات، غداً، في ممشى «بورد وك» خارج المنتجع.

وأشار المنتجع إلى أنه يهدف، من خلال طرحه للعام الثاني لهذه الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال تحدي دبي للياقة، إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في دبي على جعل اللياقة البدنية أولوية ونمط حياة.