هذه هي العلامات التجارية المشاركة في "3 أيام من التخفيضات الكبرى"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

مع بدء العد التنازلي لإنطلاق فعّالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز العلامات التجارية المشاركة في الدورة السابعة التي تستمتر من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

وستشهد هذه الفعّالية مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 محل تجاري، وسيحصل المتسوّقون خلالها على تخفيضات كبرى تصل لغاية 90 % على الأزياء ومنتجات الصحة والتجميل ومستلزمات المنزل والإلكترونيات والأحذية والاكسسوارات والذهب والمجوهرات ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات.

الأزياء

جيڤنشي، هوليستر، جاب،بانانا ريبابلك،مونسون،بوتيك 1،ديزل، ريڤا، شويسـإتوال،برشكا، ومن سيكرت، ماسيمو دوتي، پول أند بير، أويشوه، بالمان، ريس، كوست، مس سيلفريدجـ،أتش أند إم، آند أذر ستوريز،كوس،ماكس مارا،جيوردانو،سبلاش ،سكوتش آند صودا،سبرينج فيلد ، جي 2000، هوغو بوس، دي كي إن واي،مايكل كورس ،كوتش

الصحة والجمال

إن واي إكس، أربن ديكاي ، عبدالصمد القرشي

مستلزمات المنزل

هومز آر أس، هوم بوكس، ميزون دو موند، إيوان مكتبي، دانوب هوم، جاشنمال، انتيريرز،ثينك كيتشن، تاڤولا، بوتري بارن، وست إلم، كريت آند باريل، زارا هوم،إيس

مستلزمات الرياضية

سيفولي ، لولوليمن أثلاتيكاـ، سن اند ساند سبورتس، نايكي، أندر آرمور، أديداس،ريبوك، بيوند ذي بيتش، ديكاثلو، ستاديوم، بيلابونغ، ذا سوشال فوت

إلكترونيات

فيرجن ميغا ستور، جمبو للإلكترونيات ، بيتر لايف، هارمان هاوس ، جاكيس للإلكترونيات

أحذية واكسسوارات

فيلا، ستيڤ مادن، ليڤيل شوز، سكتشرز، ناين وست،شو اكسبرس، هش بابيز، نظارات يتيم، كرت جايجر، ريفولي ، صديقي وأولاده، ڤجن اكسبرس ، فوت لوكر، اتليتس كو، اكسسورايز، ساعة الصفوة

المتاجر الكبرى

روبنسونس، دبنهامز،موجي، سلام ستوديو، سنتربوينت، ماركس وسبنسر

السوبرماركت

كارفور، لولو هايبرماركت، شويترامس، تعاونية الاتحاد