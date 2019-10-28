«قمة المعرفة» تضيء على إنجازات أفراد ومؤسسات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن «الجائزة نجحت في تأسيس مكانة مرموقة لها بين الجوائز العالمية المعنية بدعم وتحفيز مجتمعات المعرفة، انطلاقاً من اسم قائد عربي ملهم وصاحب رؤية سديدة، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وتشهد فعاليات «قمة المعرفة 2019»، التي تنظم في 19 و20 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2019، ممن قدموا إنجازات معرفية جليلة، كان لها أثر فعال في عمليات نشر وإنتاج المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها.

وفي نسختها السادسة، شهدت الجائزة إقبالاً لافتاً لمشاركات الرواد من الأفراد والمؤسسات ومن جميع دول العالم، وتركزت المشاركات في مجالات حيوية لبناء مجتمعات المعرفة.

وأضاف بن حويرب: «على مدار السنوات الماضية أضاءت الجائزة على إنجازات نخبة من المبدعين والمبتكرين، وقدمت نماذج مهمة، أسهمت بعمق في تحسين المجتمعات نحو الأفضل، وأعلت من قيمة المعرفة ودورها في مسارات التنمية المستدامة».