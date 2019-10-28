«معرض الخريجين في دبي» يستعرض حلولاً مبتكرة لعالم أفضل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الجهة المنظمة لمعرض الخريجين العالمي، الملتقى العالمي للفنانين والمصممين، عن تنظيم نسخة جديدة من الفعالية بالشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من 12 حتى 16 نوفمبر، بهدف ابتكار مشاريع تعود بتأثير إيجابي على العالم أجمع، وينتظر أن يكون المعرض أضخم الملتقيات وأكثرها تنوعاً في العالم للجامعات والخريجين الذين يعملون على إطلاق ابتكارات مؤثرة اجتماعياً.

ويتوقع لنسخة هذا العام أن تستقطب أكثر من 150 خريجاً من 43 دولة إلى إمارة دبي، وتتضمن موضوعاتها استكشاف المجالات التي يمكن للابتكار أن يسهم من خلالها في إحداث تأثير إيجابي على الفرد والمنزل والمجتمع والمدينة والكوكب. وفي أعقاب التوسعة التي طالت أرض المعرض، تستضيف نسخة هذا العام منه أكبر ملتقى للجامعات على الإطلاق، لا سيّما بعد استقبال القائمين عليه رقماً قياسياً جديداً من طلبات المشاركة. وسيضم معرض الخريجين العالمي 150 مشروعاً من مختلف التخصصات، بحيث تستعرض أبرز الابتكارات من الجامعات في الأسواق الناشئة، بما فيها تشيلي وأوغندا ومصر وباكستان وتايلاند، إلى جانب أعمال الطلاب من نخبة الجامعات العالمية مثل جامعة هارفرد وجامعة ستانفورد و كلية لندن الامبراطورية، أمّا من الإمارات فتأتي المشاريع المشاركة في المعرض من جامعات محلية رائدة مثل جامعة زايد وجامعة «نيويورك أبوظبي».

وفي السياق، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محمد إبراهيم الشيباني، إن «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حرصت في العام الماضي على دعم معرض التخرج العالمي بغية تعزيز انتشار وتنوع ونطاق برنامجه. ويحظى الآن عدد أكبر من المبتكرين الشباب من أنحاء العالم كافة بفرصة استعراض وتطوير الحلول التي تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة على حد سواء. ويأتي تجديد شراكتنا تأكيداً على التزام دبي ببناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وذلك بالاعتماد على مكانة المدينة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال. ونتطلع قدماً لنستعرض أمام العالم أجمع ما ستشهده نسخة هذا العام من ابتكارات».

ويتضمن البرنامج أيضاً مؤتمر «الابتكار من أجل الأثر الاجتماعي»، وبرنامج ريادة الأعمال للخريجين المشاركين، وسيقام المعرض على هامش أسبوع دبي للتصميم.

«برنامج ريادة الأعمال»

يُعد برنامج ريادة الأعمال مبادرة جديدة تُطرح في عام 2019 لدعم مشاريع الخريجين بدءاً من أولى خطواتها وصولاً إلى مرحلة إطلاقها في السوق. وتتمثل المرحلة الأولى من البرنامج في إتمام تدريب إلكتروني يُغطي أساسيات التفكير التجاري وطرق إنشاء شركة اجتماعية ناشئة، ومن ثم سيتم اختيار ما يصل إلى 20 مشروعاً لحضور مخيّم تدريبي في دبي.

وفي المرحلة النهائية، سيتم تعريف المشاركين بالمسرّعات والجهات المعنية العاملة في مجال ريادة الأعمال بدبي بغية استكشاف الفرص التعاونية المحتملة. ويتجسد الهدف من البرنامج في إتاحة الفرصة للمشاريع المشاركة في معرض الخريجين العالمي لتخضع للمزيد من التطوير بالتزامن مع استقطاب المواهب الابتكارية الشابة من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى منظومة ريادة الأعمال في دبي.

يستكشف المعرض موضوعات أساسية في مجال الابتكار ومقياس تأثيرها الايجابي في الحضارة على الفرد والمنزل والمجتمع والمدينة والكوكب.