"مضيف" تأشيرة جديدة لدخول السعودية: اعتمروا وتجولوا في المملكة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قررت المملكة العربية السعودية طرح نظام جديد لتأشيرة تحت اسم تأشيرة "مضيف"، بحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي الذي اوضح خلال مشاركته في أحد برنامج قناة "روتانا خليجية"، أن النظام الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.

وأكد القاضي، أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أتاحت أخيرا منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.