أسبوع مع الأفلام العلمية بمدينة الطفل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي في مبنى مدينة الطفل بحديقة الخور في دبي، مهرجان الأفلام العلمية للمرة الخامسة على التوالي.

ويعرض المهرجان، الذي ينطلق اليوم، سلسلة من الأفلام العلمية المختارة دولياً، بهدف تشجيع الثقافة العلمية، وخلق وعي بالقضايا العلمية والتكنولوجية والبيئية المعاصرة.

ويضم المهرجان، الذي يستمر أسبوعاً، فعاليات علمية لطلبة المدارس والعائلات.

وقالت مديرة مدينة الطفل، نيلا المنصوري، إن «مهرجان الأفلام العلمية يسهم في ترسيخ العلوم ومتعة التعلم والاستكشاف وتنشئة جيل محب للعلوم»، مشيرة إلى أن دمج فئة الصغار في تطبيق الأفلام، يحفزهم على متابعة مسارات علمية ومهنية واعدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما يشجعهم على بناء شخصياتهم، ومعرفة ميولهم ومواهبهم، ويسهم في صقل أفكارهم بشكل إبداعي وعلمي. وأضافت «الإقبال الكبير على الفعالية، في السنوات الأربع الماضية، من طلبة المدارس والعائلات، وإعجابهم بإيصال المفاهيم العلمية بطرق مبسطة وسلسة، يشجعاننا على الاستمرار بإقامة فعاليات ومهرجانات تجذبهم وتثقفهم».

وتتنوع الفعاليات وورش العمل وعروض الأفلام في المهرجان، وسيتم الاحتفال بالعلوم وتقديم تشكيلة من الأنشطة والبرامج والعروض التفاعلية المسهمة في تنمية الوعي العلمي والابتكاري للطلبة.