غسالة ملابس تحطم ألياف البلاستيك الدقيقة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تعمل مصفاة جديدة طورها فريق من جامعة إكسيتر على تحطيم ألياف البلاستيك الدقيقة التي تخلفها عملية غسل الملابس في الغسالات وتذيبها. وتلتقط المصفاة الذكية الألياف الدقيقة وتستخدم مجموعة إنزيمات لتحطيم البلاستيك إلى منتجين ثانويين آمنين لا يسبب تحريرهما في الماء أي ضرر. وعلى الرغم من أن هذين المركبين يصبحان سامّين حينما يكونان بتركيز عالٍ، إلا أن كمية الماء المتدفقة أثناء عملية الغسل تكفي لتمديدهما إلى مستويات آمنة. وتحرر كل دورة غسيل مئات آلاف الألياف، ويرى الباحثون أن أكثر من ثلث الألياف الدقيقة في المحيطات ناتج عن الملابس. ولهذا طور فريق بي إي تي إكس المؤلف من عشرة طلاب من الجامعة بالتعاون مع شركة ميليه لإنتاج غسالات الملابس هذا الحل الجديد.

وقالت رايتشيل كوينتين-باكسينديل، وهي أحد أعضاء الفريق: «تشكل الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون نحو 60% من الملابس حول العالم»، وأضافت «تتدفق الألياف الدقيقة المتحررة أثناء غسل الملابس إلى محيطاتنا ومياه الصنبور والطعام الذي نستهلكه وحتى الهواء الذي نستنشقه، إلا أننا صممنا مصفاتنا كي تثبت على مخرج الغسالة لتلتقط نحو 75% من هذه الألياف وتحطمها».

وقالت أيضاً: «يستغرق تحطيم قطع البلاستيك الكبيرة بهذه الطريقة وقتاً طويلاً، لكن هذه الألياف الدقيقة صغيرة جداً إلى درجة كافية تمكننا من تطبيق تراكيز إنزيمية مختلفة للوصول إلى الظروف المثلى لهذه العملية».

باحثون: أكثر من ثلث الألياف الدقيقة في المحيطات ناتج عن الملابس.