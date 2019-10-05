ملبورن تحظر التدخين في شارع تجاري

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

أعلنت مدينة ملبورن الأسترالية قطاع «بورك ستريت مول» التجاري منطقة خالية من التدخين. وقال مجلس مدينة ملبورن إن الحظر دخل حيز التنفيذ بداية من أمس، مع تغريم من يضبط يدخن بالمنطقة المحظورة 100 دولار أسترالي (67.5 دولاراً أميركياً).

ويتضمن الحظر: الممشى، وطريق الترام، والطرق في قطاع «بورك ستريت مول»، بين شارع إليزابيث وراسل بلاس، والذي يعتبر القطاع التجاري الأكثر شعبية في قلب المدينة. وكان القطاع قد شهد بالسنوات الأخيرة العديد من الهجمات باستخدام مركبات.

ولا يتضمن الحظر حالياً السجائر الإلكترونية، لكن المجلس يقول إنه سيراجع القانون، من أجل النظر في حظرها أيضاً.

وفرض المجلس غرامة قيمتها 330 - 660 دولاراً، على الذين يلقون أعقاب السجائر في غير موضعها.

وتعد ملبورن ثاني أكبر مدينة كثافة سكانية في أستراليا، وهي عاصمة ولاية فيكتوريا.

وقالت عمدة المدينة، سالي كاب، إن التدخين يؤثر في عدد من أفراد المجتمع، وإن الحظر من شأنه أن يحمي نحو 60 ألفاً من سكان المدينة وضيوفها من التدخين السلبي، وأن يسمح لهم بتنفس هواء نظيف.

وأضافت: «يموت سنوياً 4000 من سكان فيكتوريا بسبب الأمراض المتعلقة بالتدخين، ما يؤثر في صحة ورفاهية آلاف آخرين.. لا يوجد مستوى آمن من التعرض للتدخين».