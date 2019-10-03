5 أعراض لسرطان الثدي.. لا تتجاهليها

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التشخيص المبكر يرفع فرص علاج سرطان الثدي؛ لذا يتعين على المرأة إجراء فحوص دورية بدءا من عمر 30 سنة.



وأضاف المركز الألماني أنه يتعين على المرأة استشارة الطبي فور ملاحظة الأعراض التالية:



وجود عُقد بالثدي أو بالإبط، تغير حجم وشكل الثدي، نزول إفرازات من حلمة الثدي (شفافة أو عكرة أو دموية)، اتجاه حلمة الثدي للداخل، حدوث تغيرات على الجلد مثل القشور والنتوءات والاحمرار والالتهاب.



وأشار المركز إلى أن بعض العوامل يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل التاريخ الأسري البدانة والأغذية المصنعة والعلاج الهرموني.