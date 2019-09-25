دبي تؤسس لجيل جديد من مصممي المجوهرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أمس، أكاديمية دبي للتصميم، التي تختص من خلال برنامجها الحصري بتصميم المجوهرات.

وتزوّد الأكاديمية الطلبة بمهارات التصميم المبتكر، إلى جانب الخبرة العملية بأحدث تقنيات الرسم والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر CAD، بما يواكب آخر توجهات قطاع التصميم العصري للمجوهرات.

ووقّعت أكاديمية دبي للتصميم، الواقعة في دبي برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، شراكة تعليمية مع شركة «جيم فيجن» الأميركية الرائدة في برمجيات تصميم المجوهرات، وتم تصميم الدورات الاحترافية لتناسب مستويات مختلفة من المهنيين والمهتمين بصناعة المجوهرات، كما تسهم في الوقت نفسه في خلق مسارات مهنية جديدة للمواهب الشابة.

وبمناسبة إطلاق الأكاديمية، نظم مركز دبي للسلع المتعددة فعالية تعارف في مركز الماس للمؤتمرات، بحضور عدد من كبار الشخصيات، وما يزيد على 100 من أبرز مصنعي المجوهرات في دبي، إذ تم اصطحابهم في جولة داخل الأكاديمية، وتعريفهم بهدفها المتمثل في رفد السوق بالمواهب المتخصصة في هذه الصناعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إنه «في إطار مهامه المتمثلة في قيادة تجارة السلع عبر دبي، يتحتم على مركز دبي للسلع المتعددة التواصل مع السوق، ومن خلال تفاعلنا مع قطاع المجوهرات اكتشفنا وجود فجوة ملحوظة في ما يتعلق بالكفاءات المتخصصة، إضافة إلى قلق حقيقي بشأن الكفاءات المتوافرة في المنطقة لتأمين مستقبل هذا القطاع، ومن هنا جاء قرارنا بإطلاق أكاديمية دبي للتصميم».

وأضاف أن «هذا المشروع المبتكر يسهم - مع مرور الوقت - في رفد السوق بجيل شاب من المتخصصين في مجال المجوهرات، الذين يتمتعون بالتفكير الهادف والمهارات التقنية والعقلية الريادية، وهو ما يحتاج إليه هذا القطاع بشكل عاجل».

وأشار بن سليم إلى أنه «وفقاً لمفهوم (التفكير التصميم التطوير والتجارة)، توفر أكاديمية دبي للتصميم دورات متخصصة في التصميم والتصنيع بالوقت نفسه، بينما تتولى (جيم فيجن) شريكنا التعليمي المطور لأفضل تقنيات الرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD، توفير البرامج والأدوات الخاصة بالتصنيع والتصميم القائم على الأنظمة الرقمية».

ولفت إلى أنه، من خلال التسجيل في الأكاديمية، سيحصل الطلبة المتخرجون على ترخيص استخدام برنامج الرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD، الذي يمكنهم من تصميم قطع فريدة ومعقدة، تتمتع بأقصى قدر من الدقة.

100

من مصنّعي

المجوهرات في دبي

حضروا «تعارف»،

خلال إطلاق

الأكاديمية.