زوجان بريطانيان يزرعان الأثاث

المصدر: إنجلترا - رويترز

في حقل مساحته فدانان في منطقة المقاطعات الوسطى بإنجلترا، يعكف جافين وأليس مونرو على استحداث نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض، إذ إن حصادهما عبارة عن أشجار طوعاها لتنمو في صورة مقاعد. ويملك الزوجان مزرعة للأثاث في ديربيشير، يتوليان فيها رعاية 250 مقعداً و100 مصباح و50 منضدة. ويعتبر الاثنان ذلك إسهاماً منهما في التصدي لما يريان أنها عملية لا كفاءة فيها، تنتج نسبة عالية من المواد الكربونية، من خلال قطع الأشجار لصناعة الأثاث. وقال جافين «الفكرة هي زراعة الشجرة لتنمو بالشكل الذي تريده مباشرة، بدلاً من زراعة شجرة قسراً لمدة 50 عاماً، ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء أصغر وأصغر. هو نوع من الطباعة ثلاثية الأبعاد».

هبطت هذه الفكرة على جافين وهو صبي صغير، إذ رصد شجرة بونساي وقد نمت على شكل مقعد.

وكان جافين (44 عاماً) قد ولد بتقوس في العمود الفقري، وقضى سنوات عدة من حياته مرتدياً إطاراً معدنياً لتصحيح وضع ظهره. بدأ جافين تجاربه في 2006، عندما حاول زراعة مقاعد على قطعتين صغيرتين من الأرض في مقاطعة بيك بوسط إنجلترا أيضاً، إلا أنه في 2012، وبعد عام من زواجه، أسس مع زوجته أليس شركة فول جرون، وتفرغا للفكرة.