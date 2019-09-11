أزياء من «تايتانيك» ونظارة هاري بوتر.. للبيع

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

يُعرض قناع نادر وخوذة ارتداهما الشرير دارث فيدر في أحد أوائل أفلام سلسلة «حرب النجوم» (ستار وورز) للبيع في مزاد بمدينة لوس أنجلوس الأميركية هذا الشهر، إلى جانب نظارة الساحر الصغير هاري بوتر الشهيرة، وقطع أخرى من أعمال سينمائية ذائعة الصيت.

وسيتضمن المزاد، الذي تنظمه دار «بروفايلز إين هيستوري» للمزادات، أزياء ارتداها الممثلان ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم «تايتانيك»، إضافة إلى زي لشخصية دوروثي بطلة فيلم «ساحر أوز» (ذا ويزرد أوف أوز).

ومن المتوقع أن يحقق قناع وخوذة دارث فيدر أعلى الأسعار لمقتنيات حرب النجوم، في ظل تقديرات بأنهما سيباعان بما يراوح بين 250 و450 ألف دولار.

وقال برايان تشانيس، أحد المسؤولين في دار المزادات: «من الصعب للغاية العثور على أي قطعة من الثلاثية الأصلية».

ومن المتوقع أن تباع النظارة ذات العدسات المستديرة التي ارتداها الممثل دانييل رادكليف في فيلم «هاري بوتر وحجر الساحر» (هاري بوتر آند ذا سورسررز ستون)، أول أفلام سلسلة هاري بوتر، بنحو 30 ألف دولار.

وسيعرض المزاد أيضاً عربة استقلها الممثل شون كونري عندما أدى شخصية جيمس بوند في فيلم «داياموندز آر فوريفار» عام 1971 ويُقدر أن تباع بسعر 600 ألف دولار.

ويضم المزاد 940 قطعة، من بينها متعلقات أخرى من أفلام معروفة مثل «إليان» و«كينغ كونغ» و«ستار تريك» في 25 و26 سبتمبر الجاري. ومن المتوقع أن يجمع نحو 10 ملايين دولار.