سكارليت جوهانســون.. أعلى الممثلات أجراً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدّرت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، قائمة مجلة «فوربس» لأعلى الممثلات أجراً في 2019، للعام الثاني على التوالي، لتبرهن على أنها ليست فقط بطلة خارقة لكنها نجمة سينمائية ناجحة للغاية.

ووفقاً للقائمة، التي نشرت أمس، فإن جوهانسون (34 عاماً) التي تشتهر حالياً بأداء شخصية «بلاك ويدو» (الأرملة السوداء) في فيلم «أفنجرز: إند جيم» (المنتقمون: نهاية اللعبة)، جاءت في الصدارة بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019. وجاءت في المركز الثاني الممثلة صوفيا فيرجار، نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» (عائلة عصرية)، بحصولها على 44.1 مليون دولار، تلتها في المركز الثالث ريس ويذرسبون، التي تنتج وتمثل في المسلسل الناجح «بيج ليتل لايز» (أكاذيب صغيرة كبيرة) بحصولها على 35 مليون دولار. وجاءت الممثلة اليزابيث موس في المسلسل الدرامي «ذا هاندميدز تيل» (قصة الخادمة)، والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، في قائمة الـ10 الأوائل للمرة الأولى، حيث حصلت الأولى على 24 مليون دولار والثانية على 23 مليون دولار.

كما ضمت القائمة نيكول كيدمان وجينيفر أنيستون، وكالي كوكو وتشارليز ثيرون والين بومبيو.

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مليون دولار جنتها سكارليت بين يوليو 2018 ويونيو الماضي.