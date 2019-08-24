بعد انتقادات لشقيقه.. الأمير وليام يستقل طائرة عادية

المصدر: لندن - رويترز

استقل الأمير البريطاني وليام وأسرته طائرة تجارية، لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية ليفوز بإشادة الصحف البريطانية، وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري، الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة. واستقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة «فلاي بي» للطيران إلى أبردين، في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال باسكتلندا.

وذكرت الصحف البريطانية أن التذكرة الواحدة تكلفت 73 جنيهاً إسترلينياً (89.16 دولاراً)، ونشرت صوراً لوليام، وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.

جاءت الرحلة بعد انتقادات شديدة للأمير هاري، لركوبه طائرات خاصة في أسفاره مع زوجته. واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وزوجته بالنفاق، لاستخدامهما طائرات خاصة، بينما هما من دعاة حماية البيئة. واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالاً مشرقاً، مقارنة بشقيقه، وقالت صحيفة «صن» في صفحتها الأولى: «أسرة وليام تلقن هاري درساً في السفر بالطائرات».