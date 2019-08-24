نيكولاس طعمة: الجيل الحالي يعيش في عصر الصورة

المصدر: ديانا أيوب – دبي

قاد حب الاستكشاف والصدفة المصور الفوتوغرافي اللبناني، المقيم في دبي، نيكولاس طعمة، إلى عالم الصورة، إذ بدأت حكايته في هذا المجال بعد أن عمل سنوات طويلة في حقل «دي جي» والتأليف الموسيقي.

علّم طعمة نفسه بنفسه من خلال موقع «يوتيوب»، والتصوير في الطبيعة، لينتقل بعدها إلى البشر، مع الحرص على نقل مشاعرهم عبر العدسة. هذا الشغف في عالم الصورة لم يجعله يتخلى عن حبه الأول وهو التأليف الموسيقي، فبات يجمع بين العالمين، ويوائم بينهما كي يعبر عما بداخله من شغف وإبداع.

وأكد طعمة في حواره مع «الإمارات اليوم» على هامش مشاركته أخيراً في مبادرة «رواة القصص البصرية» التي نظمتها «كانون» بدبي، أن الجيل الحالي يعيش في عصر الصورة، متطرقاً إلى حكايته مع العدسة من البداية. وقال: «تعديت على عالم الصورة، ولم يكن ذلك بملء إرادتي، فقبل عام 2015 لم تكن لي أي علاقة بالكاميرا باستثناء عدسة الهاتف المحمول، ولكن في سبتمبر من ذلك العام فقدت والدي، وحياتي ومجال عملي كانا يتمحوران حول الموسيقى، ولم أستطع الخروج من الصدمة والعودة إلى عملي وحياتي من خلال الموسيقى، علماً بأن الموسيقى بالعادة تكون المنقذ الأول لي في مثل هذه الحالات».

أول كاميرا

وأضاف المصور اللبناني: «بدأت بالصدفة أعمل على الفوتوشوب، وأعدل على الصور، ولم يعد يشبعني التعديل على الصور التي لم ألتقطها، فقد رحت ألتقط الصور بنفسي وأعدل عليها، وعندما اشتريت أول كاميرا لم أكن على دراية بالخصائص التي تحملها الكاميرا، ولكني ابتعت الأغلى ثمناً، لتكون مميزة الخصائص، وعندها بدأت رحلتي مع التدريب الذاتي من خلال (يوتيوب)».

وأشار إلى أن التعليم الذاتي استغرق منه ستة أشهر، إذ عمل على تعلم طريقة التصوير الذاتي، وليس الذي تجريه الكاميرا بشكل أوتوماتيكي، وكان المحيط الذي ينشر من خلاله الصور هو وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرف كثيرون إليه من خلال صفحته الخاصة عبر «إنستغرام».

تلك الصفحة أتاحت لطعمة الفرصة للعمل مع «كانون»، وتقديم المحاضرة الأولى في التصوير من خلال الحلم الذي عمل على تهيئته في ستة أشهر، ولم يكن يتوقع تحققه، إذ وُضع اسمه مع أسماء مهمة في هذا العالم، وقدم محاضرتين في «دبي فيستفال سيتي».

وأوضح أن الأولى تميزت بكسر الحواجز مع الجمهور، فالدقائق الـ20 الأولى كانت ذات هيبة ورهبة. وشدد خلال المحاضرة على أنه لا يضع نفسه بمقارنة مع المخضرمين، إذ مازال يستكشف هذا العالم.

اعتمد طعمة في بداية التصوير على الفوتوشوب لتعديل ألوان الصور التي يلتقطها، لأنه كان يعتقد أن 50% من الصورة تصنع في الكاميرا، و50% في التصحيح، بينما اليوم له وجهة نظر مختلفة تماماً، فهو يحب أن يتلاعب بالضوء، ويرى أن التعاطي مع الكاميرا بشكل يومي هو الذي يزيد من خبرة المصور في التقاط الضوء الذي يريده، ويقوي علاقته بالصورة. ونوه بأنه لا يستخدم إضاءة «الفلاش» في الكاميرا، لأنه يمنح الموضوع مصدراً للضوء مختلفاً عن الطبيعة، باستثناء الحالات التي تستدعي استخدامه.

ابتكار المفهوم

يتعاطى طعمة مع موضوعاته بشكل مختلف، فغالباً ما يأتي إليه البعض وليس لديه أي فكرة مسبقة عن الطريقة التي يريد فيها صوره، وبالتالي يبتكر المفهوم من البداية وحتى النهاية، خصوصاً أن ما يقدمه هو هوية خاصة بالتصوير. وأشار إلى أنه في البداية انطلق بتصوير الطبيعة، وكذلك الأماكن خلال رحلاته، لأنه لم يختر التواصل مع الناس، لكن بعد فترة التقط صورة لخطيبته بشكل عفوي في الإطار الذي كان يلتقطه، وهي التي غيرت وجهة نظره حول تصوير الناس.

وأكد أنه يسعى دائماً الى التقاط مشاعر الفتاة التي يصورها، فيجلس ما يقارب 45 دقيقة مع العارضة أو الفتاة، وذلك كي يتمكن من إظهار إحساسها في الصورة.

ومن القواعد التي يضعها لنفسه في التصوير الالتزام بتوقيت محدد، فبين العاشرة صباحاً والخامسة عصراً لا يخرج الكاميرا من المنزل، ولا يلتقط أي صورة، كما أنه لا يلتقط الصور حين تكون أشعة الشمس عمودية، وهذا بسبب الإضاءة.

موسيقى

أما علاقته مع الموسيقى، فمازال محافظاً عليها رغم عمله في التصوير، إذ يرى أن الموسيقى والتصوير يتقاطعان، والجمع بين الاثنين أدخله عالم الفيديو، فبعد أن يؤلف أغنية، ويلتقط صوراً، يجمعها في فيديو من إنتاجه، واصفاً التجربة بالرائعة، كونها تمكنه من مزج شغفه بعالم الموسيقى والصورة معاً، مشيراً إلى أنها تأخذ الكثير من حياته، كما أنها تتطلب طاقة كبيرة.

وعن مشاركته في «رواة القصص البصرية» اعتبر أن هذه المبادرة فتحت له عالماً جديداً، فهي تعد إضافة له ولكل من يعمل في عالم التصوير، وتجربة رائعة تمنحه الدافع لتقديم ما هو أفضل.

تواصل اجتماعي

استفاد نيكولاس طعمة من وسائل التواصل الاجتماعي، التي يراها باتت محركاً أساسياً لحياتنا، ولا ينكر فضل «إنستغرام» على عمله، فهو العنصر الأول الذي ساعده على حياة التصوير التي يعيشها.

وأضاف أن التكنولوجيا تؤثر في حياة البشر، وكل سنة هناك الكثير من الخيارات في التكنولوجيا المتطورة، فهي بدلاً من أن تساعد، تجعل المرء يعتاد أكثر الآلات.

2015

العام الذي بدأت فيه رحلة طعمة مع الصورة، ليصل إلى «رواة القصص البصرية».

نيكولاس طعمة:

أسعى إلى التقاط المشاعر وليس مجرد الوجوه.