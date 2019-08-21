«أيكيا» تكشف عن «بداية جديدة» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت ايكيا، العلامة السويدية في مجال الأثاث، كتالوج 2020، الذي يحمل شعار بداية جديدة، خلال فعالية نظمت أمس في متجرها بدبي فستيفال سيتي مول.

وصممت العلامة خمسة منازل لأشخاص من مختلف المناطق والثقافات، ليعكس كل منها حلولاً متنوعة، ويلبي خمسة احتياجات عاطفية: الانتماء والامتلاك والراحة والأمن والخصوصية.

وقال المدير التنفيذي لدى ايكيا في الإمارات ومصر وعُمان فينود جايان: «في ظل اختلاف الشخصيات والأذواق في دولة الإمارات، نتطلع إلى تقديم حلول أفضل تناسب الجميع ونؤمن بأن التركيز على النوم لتحسين الحياة أمر جوهري، وهو محور كتالوج 2020«.

وخلال الفعالية، أعلنت ايكيا عن نتائج استطلاعها الإلكتروني الذي درس أكثر الروائح المحببة في الإمارات. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي جمع آراء أكثر من 4000 مشارك أن الناس يفضلون الروائح المنعشة ذات الدرجات الحمضية أو روائح النعناع والفاكهة، إذ قال 55% من المشاركين أنها تثير لديهم شعوراً بالسعادة.

أما الأشياء التي يحبون رائحتها؛ فجاءت في مقدمتها رائحة الكتب الجديدة (60%).

