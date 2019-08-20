الذكاء الاصطناعي يحوّل كتباً إلى نصوص بأصوات مؤلفيها

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تعد الكتب الصوتية سوقاً آخذة في النمو بالصين والولايات المتحدة الأميركية، ويحب البعض الاستماع إلى الكتب بأصوات مؤلفيها.

ويتطلب ذلك أحياناً أن يكرس الكاتب وقتاً طويلاً يصل إلى شهر لتسجيل الكتاب بصوته. لكن محرك البحث الصيني «سوجو» يستخدم حالياً تقنية الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المؤلف وصورته، وجعله يبدو كأنه يقرأ الكتاب الصوتي.

استخدم محرك «سوجو» تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحول النصوص إلى أصوات وبعض مقاطع الفيديو للمؤلف في إنتاج كتب صوتية بأصوات مؤلفيها.

وأعلنت الشركة المالكة لمحرك البحث، خلال مؤتمر تشينا أونلاين ليتريتشر، أن هناك عدداً من المؤلفين المشاهير ستطبق عليهما التقنية الجديدة، وستصدر الشركة مقاطع الفيديو التي تتضمن الكتب الصوتية على تطبيق إي - ريدر التابع لشركة زانجو تكنولوجي.

وإذا نجحت هذه التجربة فستقلدها شركات أخرى، وسيمثل ذلك تطوراً كبيراً.

ويمكن أن تستخدم التقنية في إنتاج كتب صوتية بأصوات مؤلفين راحلين إن كانت لدينا مقاطع فيديو ومقاطع صوتية كافية لهم. ويمكن أيضاً دمج تقنية الهولوغرام مع التقنية الجديدة لمنح القراء تجربة غامرة.