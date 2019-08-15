التراث الإماراتي يزيّن «سوق عكاظ» في الطائف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك دولة الإمارات في النسخة الـ13 من مهرجان «سوق عكاظ»، الذي يقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وتحضر الإمارات في المهرجان بجناح ضخم تشرف عليه وتنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالشراكة مع السفارة الإماراتية في السعودية.

ويقدم الجناح مجموعة واسعة من الموضوعات الثقافية والتراثية والأنشطة التفاعلية التي تستعرض ثراء التراث الثقافي والحضاري لمجتمع دولة الإمارات، ومن بينها التراث المعنوي المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي، التابعة لمنظمة اليونسكو، واستعراضات الرزفة واليولة، بالإضافة إلى فنون الطهي المستوحاة من المطبخ الإماراتي الشعبي، وأصول الضيافة وتقديم القهوة العربية بنكهتها الإماراتية.

عمق العلاقات

وتعكس المشاركة الإماراتية في مهرجان سوق عكاظ عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة لشعوب الجزيرة العربية؛ إذ كان سوق عكاظ في ما مضى حدثاً شاملاً تجتمع على منصته العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعات السياسية لكبار قادة العرب.

وفي هذا العصر، يستكمل سوق عكاظ مسيرته ومهمته كمناسبة كبرى تذكر بالتراث والثقافة الإماراتية المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما لدى الدولتين من عناصر حضارية تجمعهما.

كما أن المشاركة تأتي في إطار حرص الإمارات على حضورها الثقافي والتراثي في العديد من المناسبات الإقليمية والدولية، كما تعكس التزام الوزارة بترسيخ مكانة الدولة على الخريطة الثقافية العالمية، والاحتفاء بالتراث المحلي ومشاركته مع بقية الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم.

مناسبة عريقة

ويعد سوق عكاظ من أهم المناسبات الثقافية والتراثية والاقتصادية وأعرقها على مستوى جزيرة العرب، إذ نشأ قبل قرون في حقبة ما قبل الإسلام. واحتفظ سوق عكاظ بمكانته ورونقه كملتقى سنوي لقادة وشيوخ القبائل العربية، والشعراء، وكبار التجار، والعامة من الناس، إذ كانت تقام المنافسات الشعرية، والأسواق التجارية، ومسابقات الفروسية والمبارزة.

واهتمت السعودية الحديثة بإحياء تلك النوعية من المناسبات الثقافية التاريخية وسعت إلى تطويرها، إذ تم تحويل سوق عكاظ إلى مهرجان ثقافي وأدبي يجتذب سنوياً أكثر من 800 ألف زائر للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي القديم والحديث عبر الاستعراضات الفنية والعروض المتحفية، وأعمال الفنون والتصوير الفوتوغرافي، وورش العمل، ومجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.

وتستضيف النسخة الـ13 من مهرجان سوق عكاظ 11 بلداً عربياً، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي في «حي العرب» الذي يضم أجنحة عدة، من بينها: دولة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمملكة المغربية.

سوق عكاظ من أهم المناسبات الثقافية والتراثية والاقتصادية وأعرقها على مستوى الجزيرة العربية.

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بلداً عربياً تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي في «حي العرب» بسوق عكاظ.