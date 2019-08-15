نبيل أيوب: أحلم بالعالمية لأردّ بعض جميل الإمارات

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

«لم أشعر في يوم من الأيام بخوفي من الكاميرا، التي أعتبرها صديقة لي، في الوقت الذي أعتبر الإعلامَ منزلي الذي أسكن فيه».. بهذه العبارة، استهلّ الإعلامي الإماراتي الشاب نبيل أيوب، حواره مع «الإمارات اليوم»، معرباً عن سعادته بمشاركته حالياً ضمن فريق مذيعي برنامج «12 ثمانية» على قناة سما دبي، الذي يراه نقلة نوعية في مسيرته الإعلامية التي بدأها قبل خمسة أعوام، من خلال برامج الأطفال على قناة إم بي سي 3.

انتقل نبيل بعد تلك المحطة الأولى إلى المشاركة في البرامج الشبابية ذات الصبغة الاجتماعية، كخطوة نحو تحقيق طموحاته الإعلامية، وذلك، بالتزامن مع دراسته الأكاديمية، وتخصصه في مجال الدراسات الدولية، التي يأمل أن تكون تجربته فيها مميزة، مضيفاً: «أتمنى أن تتاح لي فرصة العالمية عبر بوابة السلك الدبلوماسي مستقبلاً، لأسهم في رفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية، وأرد بعض جميل هذا الوطن».

أما حلم الإعلام؛ فأكد: «لا أنوي التخلي عن الإعلام في الوقت الراهن، لأنني أشعر بأنني أسكن البيت الذي اخترته منذ سن مبكرة، إضافة إلى اقتناعي بأن الإعلام موهبة فطرية تولد مع المرء، ولا ترتبط شرطاً بالتخصص الأكاديمي».

حماسة مبكرة

دخل الإعلامي الإماراتي الشاب، مجال التقديم التلفزيوني، منذ سن مبكرة نوعاً ما، مع دخوله عالم تقديم برامج الأطفال: «أحببت خوض غمار تجربة الوقوف أمام الكاميرا، وأنا في الـ16 من عمري، بعد أن أتيحت لي في تلك الفترة فرصة ذهبية بتقديم مجموعة من برامج الأطفال التي تحمّست لها، أذكر منها برامج (تسالي أحلى عالم) و(التجربة) في موسمه الرابع، و(المخترع) وغيرها من البرامج التي حرصت فيها على خوض عوالم الأطفال، وكسب مودتهم».

وأضاف نبيل: «في تجربة التقديم للأطفال، اكتشفت محبتي للكاميرا، وعدم خوفي من الوقوف أمامها، بالإضافة إلى ثقتي الدائمة بنفسي وبقدرتي على التعامل مع الجمهور، وغيرها من المهارات الأخرى التي أهّلتني للانتقال إلى مرحلة جديدة من تجربتي المهنية».

تجربة جديدة

وحول تجربة التقديم الجماعي في البرنامج الجديد «12 ثمانية»، الذي يتشارك نبيل في تقديمه مع مجموعة من المذيعين الشباب، من بينهم غانم الشامسي وحنان البلوشي ومروان الشحي وزينب العجمي وسارة البلوشي، أعرب المذيع الشاب عن سعادته بالبرنامج الذي يطرح مجموعة من الموضوعات الشبابية المتنوعة، منها السياحة والرياضة والفنون وأخبار التكنولوجيا والعلم، وغيرها من الموضوعات، بما يكرّس الروح الشبابية، سواء في طريقة الطرح والتناول، أو في طرق إبداء الرأي ومناقشة وجهات النظر المختلفة، وذلك، عبر مجموعة من التقارير المنوّعة التي تعكس اهتمامات الشباب، وبعض تفاصيل حياتهم ونشاطاتهم اليومية، كالأماكن التي يرتادونها، وأهم المعالم والمطاعم والوجهات الترفيهية الجديدة التي يقصدونها في مدينة دبي ودولة الإمارات ككل.

وعن مدى استفادته من تجارب المراسل التي اقتحمها في وقت سابق، قال: «لقد استفدت كثيراً من تجربتي الأولى كمراسل في (سما دبي)، وتحديداً في برنامج (الإمارات هذا المساء)، فقد صقلت مختلف التقارير التي أنجزتها للبرنامج موهبتي، وطورت أدواتي المهنية».

أما تجربة التقديم الجماعي التي يخوضها اليوم مع زملاء المهنة، فوصفها بالقول «لاشك في أن تجربة التقديم الجماعي جديدة بالنسبة لي، لكنني لم أشعر بالخوف ولا بالظلم أبداً، خصوصاً أنه يتم توزيع الأدوار بيننا بطريقة عادلة لا يمكن الحديث فيها عن استياء أو ظلم من ناحية الظهور، كما أن أجواء البرنامج المرحة، وروح الفريق الواحد التي تجمعنا، نثرت طاقة إيجابية في المكان، ودفعتنا إلى إنجاح مناقشة مختلف الأفكار التي نطرحها»، لافتاً إلى التوافق الذي يجمع كل الزملاء «هناك كيمياء جميلة بيني وبين جميع مذيعي البرنامج، لكنني أميل أكثر إلى التعامل مع كل من مروان الشحي وحنان البلوشي، في بعض الموضوعات والأفكار التي يتم تداولها، والتقديم المشترك».

أدوات

وحول خصوصية برنامج «12 ثمانية»، أكد الإعلامي الشاب، خصوصية البرنامج الذي يتميز عن بقية البرامج المحلية على القنوات الإماراتية، بتجدد أفكاره، وحرصه على اعتماد اللهجة الإماراتية البيضاء، بالإضافة إلى اعتماده تبسيط المفاهيم، ومحاولة إيصال الأفكار بطريقة سلسة وبعيدة عن التعقيد.

وعن طموحاته في الفترة المقبلة، أشار نبيل إلى عشقه الكبير للموسيقى وعوالم الفن والسينما، وأمنيته بأن تتاح له فرصة تقديم برنامج فني ناجح في المستقبل، مضيفاً «أشعر بأن لدي القدرة على تقديم مختلف أنواع البرامج التلفزيونية، انطلاقاً من إيماني المطلق بقيمة امتلاك المذيع الناجح أدواته، وضرورة بحثه الدائم على المادة الإعلامية القيّمة، وتعمقه في تفاصيلها، والإعداد الجيد لها، لضمان تقديم محتوى ناجح وجدير بالمتابعة».

تقارير «المراسل»

يتوقف المذيع الإماراتي نبيل أيوب، عند تجربة العمل كمراسل، ليستذكر تقارير تلفزيونية عمل على إعدادها على مدار الأشهر الماضية، وذلك، قبل التحاقه بفريق عمل برنامج «12 ثمانية»، قائلاً: «لكل تقرير معزة خاصة لدي، لأنني بذلت فيه قصارى جهدي في عملية الإعداد والبحث وحتى التقديم، مثل التقرير الخاص عن مهرجان دبي للمأكولات، والتغطية الخاصة بوصول شعلة الأولمبياد الخاص بأصحاب الهمم إلى القرية العالمية، وغيرهما من التقارير التي أتذكرها بكل فخر وسعادة».

«الإعلام موهبة فطرية تولد مع المرء، ولا ترتبط شرطاً بالتخصص الأكاديمي».

«في تجربة التقديم للأطفال اكتشفت محبتي للكاميرا، وعدم خوفي من الوقوف أمامها».