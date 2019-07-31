خلاف فرنسي - أميركي على النبيذ

المصدر: باريس-د ب أ

أعرب وزير الزراعة الفرنسي، ديدييه غيوم، عن معارضته الشديدة لتعليقات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قال فيها إن بلاده تنتج نبيذاً أفضل من الذي تنتجه فرنسا.

وقال غيوم لإذاعة «آر.إم.سي» عندما سئُل عن تعليقات ترامب: «النبيذ الأميركي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي، عليَّ أن أقول ذلك».

وكان ترامب قد كتب في تغريدة على «تويتر» يوم الجمعة: «أقول دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي».

وقال الرئيس الأميركي للصحافة، على الرغم من أنه لم يشرب النبيذ بنفسه: «أحب الشكل الذي يبدو عليه، النبيذ الأميركي رائع».