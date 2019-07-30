200 سائق أجرة في ضيافة «الاتحاد» و«الوالدان المؤسسان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي جولة تعريفية لسائقي مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، شملت متحف الاتحاد، ومعرض «الوالدان المؤسسان» الذي يحتضنه المتحف حتى نهاية العام، وذلك في الفترة ما بين 24 و31 يوليو الجاري، بهدف إثراء معارفهم بهذا الصرح الحضاري الوطني، الذي يروي سيرة وأمجاد دولة الإمارات، وتعريفهم بأقسام المتحف، والخدمات التي يوفرها، ومواعيد الزيارة، وآلية الحجز، إضافة إلى تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بمعرض الصور المتميز، الذي يضم مجموعة نادرة للوالدين المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، بعدسة المصور الشهير راميش شوكلا، ما يزيد وعي السائقين بأهمية المتاحف، ويعزز إسهاماتهم في مجال نشر المعرفة، ويُكوِّن لديهم ثقافة يستطيعون من خلالها إفادة الزوار والسياح، وتعريفهم بمتحف الاتحاد وما يحتويه من كنوز، كونهم الواجهة الأولى للسائح والمسافر.

وتأتي هذه الجولة التي استهدفت أكثر من 200 سائق أجرة، في إطار حرص «دبي للثقافة» على تعزيز صناعة السياحة الثقافية في الدولة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التطويرية للهيئة، التي تتطلع من خلالها لاستقطاب السياح من مختلف الثقافات والبلدان، إلى جانب زوار معرض إكسبو 2020 - الحدث العالمي الأبرز - عبر الترويج للمواقع والمنصات الثقافية والفكرية والتراثية في دبي، ما يعزز مفهوم السياحة الثقافية، ويسهم في تفعيل قناة لاقتصاد إبداعي، قوامه الثقافة والفن والتراث، ويؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى تجربة الزائر توافقاً مع خطة دبي 2021.

وأشار مدير متحف الاتحاد، عبدالله الفلاسي، إلى أهمية الجولة التعريفية لسائقي مركبات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي، مؤكداً أن «دبي للثقافة» تسعى من خلال مشروعاتها ومبادراتها المستمرة إلى تعزيز حضور السياحة الثقافية في الإمارات كقطاع حيوي يدعم الاقتصاد الإبداعي بشكل فاعل، لافتاً إلى أن دبي تمتلك ثروات تاريخية وتراثية وثقافية كفيلة بتفعيل هذا القطاع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف محمد آل علي، إن «مؤسسة تاكسي دبي تؤمن بكل ما يسعد ويرضي سائقيها، ومن شأنه أن يطور آلية عملهم بما يتوافق مع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وعزمت المؤسسة خلال السنوات الماضية على إحياء سلسلة من المبادرات للسائقين، التي بإمكانها أن تعزز من ثقافتهم ومعرفتهم ومدى تميزهم في مستوى تقديم الخدمة». وأضاف أن «التعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون يأتي في إطار حرصنا على إشراك سائقينا في إثراء تجربتهم لاستكشاف حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بالمعلومات التاريخية والسياحية لإمارة دبي، كون سائقينا يعدون الواجهة الأولى التي يتعرف إليها زوار وسياح الإمارة».

الجولة تهدف إلى تعزيز صناعة السياحة الثقافية في الدولة.