جهاز إلكتروني لمساعدة البكم على الكلام

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر باحثون من الصين نموذجاً أولياً لجهاز إلكتروني، يمكن تثبيته على الجلد البشري لقياس الحركات والذبذبات وتحويلها إلى أصوات منطوقة، كما قاموا بتطوير الجهاز بحيث يصبح أقل سمكاً ووزناً، ويمكن تثبيته بسهولة على رقبة المريض مثل الوشم، حتى لا يتسبب له في أي مضايقة أثناء استخدامه. واستخدم فريق البحث رقاقة من الجرافين، مثبتة على شريحة من مادة البوليفينيل الكحولية، يراوح سمكها بين 6ر0 و2ر1 بوصة، وهو ما يكاد يقارب ضعف سمك أظافر الإنسان. واستخدم فريق الدراسة الماء من أجل لصق «الحلق الإلكتروني» على رقبة المستخدم، مع توصيله بأقطاب كهربائية ووحدة تشغيل تحتوي على دائرة كهربائية وكمبيوتر مصغر ووحدة طاقة وجهاز لفك الشفرات.

ويقوم الجهاز بتحويل الحركات والذبذبات التي تنبعث من الحلق إلى أصوات منطوقة وكلمات، مثل «نعم» أو «لا» على سبيل المثال.

وذكر فريق الدراسة أن من الممكن في المستقبل تدريب البكم على إطلاق إشارات باستخدام الحلق، يستطيع الجهاز الجديد فك رموزها وتحويلها إلى لغة حديث.