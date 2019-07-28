23 مليون مشاهدة رقمية لمنصة «أوان» في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنجاز رقمي أضيف إلى قائمة نجاحات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بإعلان إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن أرقام المتابعات التي حققتها منصة وتطبيق «أوان» الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، في الوقت الذي تم دعم المحتوى الرقمي لمنصة وتطبيق «أوان»، مع بداية فصل الصيف، من خلال مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الحصرية والجديدة، التي تنفرد المنصة والتطبيق الرقمي ببثها.

وأشارت مجموعة الأرقام والإحصاءات، إلى تحقيق منصة وتطبيق «أوان» الرقمية إجمالي عدد مشاهدات وصلت إلى (23295414) متابعة ومشاهدة رقمية على مدار الأشهر الأولى من عام 2019، في الوقت الذي بلغ عدد المتابعين الأوفياء لمنصة وتطبيق «أوان» بشكل دائم أكثر من (15573599) من (220) دولة من مختلف أنحاء العالم، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. وفي تفاصيل الأرقام، بلغ عدد المتابعين متوسط مشاهدات نحو (15 مليون مشاهدة رقمية)، لما يزيد على (2.7 مليون متابع شهرياً)، بمعدل وسطي بلغ (35 دقيقة) يومياً، و(4.3) ملايين بث رقمي مباشر عبر المنصة الرقمية.

مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون هبة السمت، أكدت نجاح تجربة منصة وتطبيق «أوان»، وقدرتها الفريدة في زمن وجيز على إحداث تطوير لافت في خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلبات التقليدية، حيث دأبت إدارة الإعلام الرقمي، وذلك من خلال تكيفها مع متطلبات قاعدة بيانات المتابعين والمشاهدين وتحليلها، على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتتمكن من قطع شوط بعيد وتحقيق إنجاز متميز للارتقاء بهذه المنصة لتصبح منصة رائدة من حيث إضافة المزيد من التطوير على المحتوى الترفيهي، الذي صاحبه تطوير تكنولوجيا التشغيل والبث عبر الإنترنت، لتوفر للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمجموعة من الخدمات الرقمية المتنوّعة التي تشمل: البث الحي لقنوات تلفزيون دبي الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب خدمة (Catch up TV) بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما تم بثه خلال اليومين الماضيين.

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مليوناً و573 ألفاً و599 عدد المتابعين الأوفياء لمنصة وتطبيق «أوان» من 220 دولة.