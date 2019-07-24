سائق متهور يقود الشرطة إلى مخدرات بقيمة 140 مليون دولار

المصدر: سيدني - رويترز

قاد سائق متهور الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أميركي) بطريق الخطأ، عندما صدمت سيارته، المحملة بأكثر من 270 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، سيارة دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة أن الرجل (28 عاماً)، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بسيارة فان محملة بالمخدرات في إيستوود، ليحطم غطاء محركها قبل أن يفر مسرعاً، لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث.

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عما يصل إلى 273 كيلوغراماً من الميثامفيتامين. ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى، والموضوعة في صندوق السيارة. وأضافت الشرطة في بيان أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي. وألقي القبض على السائق، ووجهت إليه اتهامات بنقل المخدرات، والقيادة المتهورة.