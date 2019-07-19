«أصدقاء مرضى السرطان» تساند مريضات برحلات للحياة البرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اصطحبت جمعية أصدقاء مرضى السرطان عدداً من السيدات المصابات بالسرطان في جولة ترفيهية وتعليمية، إلى مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، تعرفن خلالها إلى أنواع من الحياة البرية، وعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض التي ترعاها المحمية.

وجاءت الجولة ضمن برنامج «لون عالمي»، أحد برامج الجمعية المعنية بتوفير الدعمين النفسي والمعنوي لجميع المرضى منذ اكتشاف إصابتهم حتى شفائهم التام، وشملت الجولة زيارة إلى مركز الحيوانات البرية الذي يزخر بالعديد من أنواع الحيوانات.

وأتاحت الجولة للمشاركات فرصة الخروج من أجواء العلاج ويوميات رحلته، والاطلاع على جانب من الطبيعية وعالم من عوالم الحيوانات البرية، في خطوة وفرت لهن مزيداً من الدعمين المعنوي والنفسي.