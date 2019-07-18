ريشي كابور: خسرت 26 كيلوغراماً من وزني بسبب السرطان

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

يخضع الممثل الهندي ريشي كابور، للعلاج من السرطان في نيويورك، منذ سبتمبر الماضي، وقد أكد كابور أن المرض أصبح خاملاً الآن، لكنه مازال يخضع للعلاج.

ونقل موقع «بوليوود لايف» عن كابور ‏(66 عاماً) القول: «أستطيع أن أؤكد للجميع أن السرطان أصبح خاملاً. أحتاج فقط إلى بضعة أسابيع قبل أن أعود لموطني».

وأضاف: «عندما توجهت إلى نيويورك أول مرة، الجميع كان قلق بشأني، تم اكتشاف المرض وكنت أصور فيلماً في دلهي وطُلب مني أن أصبغ شعري باللون الأبيض. كما طُلب مني أن أتوجه إلى المستشفى. وعندما ذهبت إلى نيويورك كان شعري مازال باللون الأبيض، لذلك انتشرت شائعات أنني لست على ما يرام، وأن شعري تحول لونه للأبيض بين ليلة وضحاها».

وتابع: «لذلك حينما يأتي أي من أصدقائي لرؤيتي، كانوا ينشرون صوراً معي لكي يرى الأشخاص ما الذي يبدو عليه شكلي».

وأوضح: «صحتي بدأت تتحسن أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر. فقدت 26 كيلوغراماً من وزني، ولم يكن لدي شهية لتناول الطعام خلال أول أربعة أشهر من بدء العلاج، لكن الآن اكتسبت سبعة إلى ثمانية كيلوغرامات».

وأكمل: «مازال أمامي علاج واحد وأكون أكملت العلاج. المشكلة ليست في العلاج، لكن في فترة ستة أسابيع بين كل علاج، حيث أقوم في هذه الفترة بتناول الأكل والتسوّق ومشاهدة الأفلام».

وأضاف: «كنت أفضل فعل ذلك في بلادي وليس هنا في نيويورك، لقد مرت تسعة أشهر و16 يوماً، أنا أعد الأيام التي ابتعدت فيها عن بلدي». وأشار ريشي إلى أنه يتعين عليه البقاء في نيويورك لمدة 11 شهراً، لذلك فإنه لن يعود للهند قبل نهاية أغسطس المقبل.