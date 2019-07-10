ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي تُطلق برنامج «بستاني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن إطلاق أحدث عروض قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي «بستاني».

ويعرض البرنامج، المحليّ الإنتاج، محتوى تعليمياً وترفيهياً هادفاً، حيث يتناول طرق الزراعة المختلفة وفوائدها وتطبيقاتها، وذلك لتثقيف الأطفال وتعزيز روحهم الإبداعية، وتشجيعهم على زراعة الأشجار والنباتات بما يعزز مفهوم الزراعة المستدامة.

يجيء البرنامج في 16 حلقة، وتُقدمه رزان محمد، التي تصطحب المشاهدين الصغار في رحلة للتعرف على أنواع الأشجار والنباتات وطرق زراعتها، ويستضيف العرض عدداً من خبراء الزراعة، لمناقشة خطوات بناء مزرعة صغيرة صديقة للبيئة، وفهم تطور نمو النبات على مدار فترة زمنية محددة.

وستبث الحلقة الأولى من «بستاني» على قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي يوم 14 يوليو، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، ويُقدم نصائح زراعية للأطفال، ويُشجعهم على تطبيقها. وتناقش إحدى الحلقات «المزارع العمودية» في الإمارات، التي توجد بشكل كبير في المناطق الشحيحة بالمياه، وتُعد وسيلة مستدامة للزراعة، حيث تساعد في الحفاظ على قدر أكبر من المياه أكثر من الزراعة التقليدية.

تناقش إحدى الحلقات «المزارع العمودية» في الإمارات التي تُعد وسيلة مستدامة للزراعة.