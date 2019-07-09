جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقتي «البحر» و«التقاليد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهري أبريل ومايو 2019، حيث كان موضوع مسابقة شهر أبريل «البحر»، أما مسابقة شهر مايو فكانت بعنوان «التقاليد». وفاز بجائزة «اختيار الجمهور» لمسابقة «البحر» المصور الإندونيسي «عارف أداري»، بينما فاز بالجائزة نفسها في مسابقة «التقاليد» المصور الهندي «مايانك براجاباتي».

نسخة شهر أبريل من المسابقة شهدت حضوراً مميّزاً للعدسة العربية الناعمة، من خلال المصورة الإماراتية فاطمة الكمالي، والمصرية سلمى عبدالفتاح، بجانب المصورين العراقي خالد جمال، والإيراني رضا كولجن، والإندونيسي عارف أداري.

أما نسخة شهر مايو فانحازت للكاميرا العُمانية بفوز المصورين أسعد عبدالله النبهاني وعوف عبدالله الشحي، بجانب المصورة التركية ليلى إمكتار، والمصور الإيراني بابك مهرافشار، والمصور الهندي مايانك براجاباتي.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، إن «العدسة الفوتوغرافية تبحث عن كشف الغموض وملاحقته في مخابئه، والبحر هو مملكة الغموض والتشويق التي تَشُدُّ اهتمام المصورين، وتضعهم في مغامرات ممتعة مشوبة بالخطر والمفاجآت. نوعية المشاركات فاقت التوقعات، وهذا يؤكد الجاذبية البصرية للبيئة البحرية».

وأضاف بن ثالث: «الصورة خير سفيرة لتقاليد الشعوب وطقوسهم المختلفة، وهذا النوع من الصور نجده مفعماً بالتفاصيل المثيرة للفضول والدهشة، وهو عامل كبير في مدِّ جسور التواصل والتعارف وتبادل الثقافات بين الشعوب».