بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بـ «خليفة سات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، عن إصدار طابع بريد وبطاقة تذكارية متميزة، احتفاءً بالقمر الاصطناعي «خليفة سات»، حيث يحمل الطابع صورة للحظة إطلاق «خليفة سات» إلى الفضاء الخارجي فوق دولة الإمارات.

والقمر الاصطناعي «خليفة سات»، هو أول قمر اصطناعي عربي تم تصنيعه بالكامل بعقول وسواعد إماراتية، وطُوّر داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو من بين أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته، ومخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويعتبر أيقونة تقنية متطورة للغاية، حيث يمتلك خمس براءات اختراع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، عبدالله محمد الأشرم، إن «خليفة سات يشكل دليلاً بارزاً على القدرات والكفاءات الوطنية الإماراتية، وتجسيداً لتفانيهم وشغفهم وإيمانهم بوطنهم، وهو بمثابة مصدر إلهام للأجيال المقبلة للسير على النهج نفسه، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والوصول بدولة الإمارات إلى أعلى المستويات».

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، إن «إصدار طابع بريد يحمل صورة خليفة سات، أول قمر اصطناعي عربي، تم تصنيعه بأيادٍ إماراتية 100%، هو احتفاء بالجهود الوطنية التي بُذلت لتدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في عداد الدول المطوّرة للأقمار الاصطناعية».

وطُبع من الإصدار الجديد 90 ألف طابع، وسيتوافر لدى مراكز سعادة المتعاملين الرئيسة، ويبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.