خولة أبوسمرة: رحلة مدرسية للمختبر الجنائي في دبي غيّرت مسار حياتي

المصدر: شيماء يحيى - دبي

جذبها عالم المختبرات وعشقها للعلوم فدفعاها إلى التخصص في مجال الكيمياء، لتتخذ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي مستقراً لها، وتتخذ منه درباً لخدمة وطنها ومجتمعها.

هي المقدم خولة عبيد أبوسمرة رئيسة قسم مراقبة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، ورئيسة اللجنة النسائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو فريق المعمل السري للمخدرات، وعضو فريق التطبيق الذكي «كاشف».

20 عاماً من العطاء والتميز والتكريمات في مجال ظل لسنوات طويلة حكراً على الرجال، نالت جائزة الإمارات للسيدات، التي حصلت خلالها على شهادة تكريم تحمل عبارة «لتفوقها في أداء مجال عمل يهيمن عليه الرجال»، ونالت جائزة الموظفة المميزة على مستوى شرطة دبي لعام 2009، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول للموظفة المتميزة في القيادة لعام 2013، كما نالت هذا العام لقب سفيرة الإبداع لعام 2019.

البداية

عن رحلتها في عالم الكشف عن المخدرات لأكثر من 20 عاماً، تقول خولة أبوسمرة لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالفخر كوني المرأة العسكرية الوحيدة التي تعمل بقسم مراقبة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكوني من بنات الإمارات اللاتي حالفهن الحظ في أن ينشأن بوطن يؤمن بأن العلم أساس تحضّر الأوطان، وأن دور المرأة لا يقلّ عن دور الرجل في رفعة البلاد».

أبوسمرة التي بدأ شغفها بالمجال الشرطي والمختبرات عقب رحلة مدرسية نظمتها مدرستها في المرحلة الثانوية للمختبر الجنائي بدبي، تعرفت حينها، لأول مرة، إلى مسرح الجريمة والأسلحة والحرائق والكيماويات، كما حفزها إعجابها بكل ما رأته في المكان، للتخصص في مجال العلوم والكيمياء، لتحلم باليوم الذي تعمل فيه بذلك المختبر.

وتضيف أبوسمرة أنها بمجرد التحاقها بجامعة الإمارات، قصدت كلية العلوم لدراسة الجيولوجيا ثم الكيمياء، وعقب انتهائها من الدراسة الجامعية، بدأت رحلتها في البحث عن العمل، خصوصاً في القطاع الحكومي، شريطة أن يرتبط هذا العمل بتخصصها الجامعي، لكن شقيقتها نصحتها بالتسجيل في المجال الشرطي، خصوصاً أنه بدأ في استقطاب الفتيات بعد أن كان مقتصراً على الرجال، وشجّعها أكثر التحاق صديقتها المقربة.

وتكمل: «أقدمت على الالتحاق بالدورة التدريبية الإلزامية قبل ممارسة العمل الشرطي، وحصلت خلالها على المركز الأول، وتم توزيع طلاب دفعتي على مواقع وظيفية عدة، وكلفت بالعمل بالإدارة العامة لأمن المطارات»، واستمرت أبوسمرة في هذه الإدارة ما يقرب من خمس سنوات، ثم انتقلت إلى المختبر الذي كان تابعا حينها للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومنها لإدارة مكافحة المخدرات، وهنا تُعلّق: «حينها علمت لأول مرة بوجود قسم السلائف الكيميائية، وتعمقت في المجال من خلال الاطلاع عبر الإنترنت والدراسة، ومطالعة كل ماهو جديد في هذا العالم، وخلال شهرين تمكنت من إجادة كل المهام الوظيفية في هذا العمل».

الصعوبات والتحديات

عن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها العملية تقول أبوسمرة: «مجالنا ليس سهلاً، ونواجه يوميا الكثير من المخاطر لتعاملنا مع المواد الكيميائية بشتى أشكالها وأنواعها، فمنها الحارق، ومنها ما يتسبب في تأثيرات ضارة للصحة نتيجة التعرض له بشكل مباشر، إضافة إلى الظروف المناخية الصعبة التي نواجهها أثناء حملاتنا التفتيشية، حيث ارتفاع درجات الحرارة، والعمل تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، والإجهاد والضجيج والتلوث»، وتضيف «تجبرنا ظروف عملنا على بدء مهامنا من الثانية والنصف ظهراً وتستمر أحياناً حتى 11 مساء». لكن حبها لعملها، كما تقول أبوسمرة، جعلها لا تلقي للصعوبات بالاً، فعندما كانت حاملاً في طفلها الأول، كانت حينها المرأة الوحيدة التي تعمل في تخصص السلائف الكيميائية، لذلك كان يعتمد عليها في تدريب كل العاملين الجدد، وتقديم الدورات التدريبية لكل من يرغب في الانضمام لفريق العمل، وكان ذلك يتطلب سفرها من وقت لآخر لبعض دول مجلس التعاون، والسير بالسيارة لمسافات طويلة في طرق وعرة وغير ممهدة، ولعشقها لعملها لم تستجب لنصائح بعض قريناتها بالتوقف عن العمل أو الاكتفاء بالأعمال الروتينية البعيدة عن عملها الميداني

بين الأمومة والعسكرية

وعن تأثرها بالحياة العسكرية في تربيتها لأبنائها، توضح أبوسمرة أن البعض يظن أنها لا تفصل بين عملها في المجال الشرطي، ودورها كأم في بيتها، ويعتقدون أنها تعاقب أبناءها على كل كبيرة وصغيرة، وأنها دائماً ما توجه لهم الأوامر من دون أن تستمع لهم، لافتة إلى أن الواقع غير ذلك تماماً، فهي كأي أم تحنو وتعطف وتعاقب وقت الخطأ، ولكن لا تنكر أن هناك بعض المبادئ التي اكتسبتها في الحياة العسكرية وحاولت أن تنقلها لبيتها، وأهمها الالتزام واحترام الوقت وإدارته وتقديره بطريقة جيدة، لذلك اتفقت معهم على تخصيص وقت للعب والعمل والدراسة.وتمنت أبوسمرة أن يلتحق أبناؤها الثلاثة بالمجال العسكري، خصوصاً أنها نجحت في غرس حب العمل العسكري في قلوبهم، طامحة أن تدرس ابنتاها الطيران، وأن يصبح ابنها عالِماً في الذرة. كما دعت بنات الإمارات إلى اقتحام المجالات الصعبة التي يظن البعض أنها لا تصلح لغير الرجال، مؤكدة أن عملها طوال الـ20 عاماً الماضية في هذا المجال، يثبت أن ابنة الإمارات قادرة على تحمّل المسؤوليات الجسام واقتحام الصعوبات، وشاهدٌ على كفاءتها العالية في إنجاز أي مهمة تُسند إليها.

مهام قسم السلائف

تحدثت خولة أبوسمرة لـ«الإمارات اليوم» عن المهام المنوطة بقسم السلائف الكيميائية، فقالت إن القسم يقوم بالرقابة على المواد الكيميائية المراقبة، والمدرجة في الجدولين الأول والثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى مراقبة الشركات والمصانع والمؤسسات المتعاملة في المواد الكيميائية، المصنفة (استيراد - بقصد الاستخدام - تجارة استيراد - تصدير - بيع محلي - استخدام نهائي)، أي المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المخدرات، وذلك من خلال إضافتها إلى بعض المواد الطبيعية التي تدخل في سلسلة من التفاعلات لإنتاج المادة المخدرة نصف التصنيعية.

أشعر بالفخر كوني أول امرأة عسكرية في عالم الكشف عن المخدرات.

20 عاماً في العمل الشرطي بين المواد المخدرة والحملات التفتيشية.